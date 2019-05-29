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Descatalogado
SHB4305WT/00
Controlad. 12,2mm, cerrados parte post.
Intrauditivo
6 horas de reproducción
Ultracómodos
Estos potentes graves te permiten sentir el ritmo. Los controladores de altavoz de 12,2 mm y gran potencia producen unos graves atronadores desde un paquete elegante y compacto.
Con un tiempo de reproducción de 6 horas, tendrás batería suficiente para que la música no se detenga todo el día.
Empareja fácilmente los auriculares con cualquier dispositivo Bluetooth para disfrutar de música inalámbrica.
3.4
de 4
8
Reseñas
JaroN
29/05/2019
België
Perfect
Deze product past exact in mijn oren en de kwaliteit van het geluid is uitstekend.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB4305BK Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB4305BK Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon
angel42
25/08/2018
France
Un son HIFI, puissant et propre
Ayant utilisé les écouteurs intra-auriculaires de la plupart des grandes marques, mêmes cellee achetées à plus de 300 euros, c'est la première fois que j'ai la sensation de me déplacer avec une chaîne HIFI collée a mes oreilles: avec un son 'aéré' et non envahissant pour l’ouïe, des basses puissantes 'propres' qui lissent leur place à 'toutes' les aiguës quel que soit le volume. Une tenue dans oreille qui permet de les utiliser en sport sans aucun souci (running, saut à la corde, vélo, ...). A savoir: pour une bonne tenue à l'oreille, bien tourner l'écouteur vers l’arrière pour loger l’ailette à l'intérieur de la partie arrière de l'oreille
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB4305BK Casque Bluetooth® sans fil
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB4305BK Casque Bluetooth® sans fil
Rob69
29/04/2018
Italia
Compralo Che Aspetti....
Veloce Carica batteria Audio Bass + PERFETTO ! ottima qualità prezzo tenuta perfetta sulle orecchie consiglio acquisto !
Esta reseña se realizó para SHB4305BK Cuffie wireless Bluetooth®
Esta reseña se realizó para SHB4305BK Cuffie wireless Bluetooth®
Los resultados reales pueden variar