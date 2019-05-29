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  • Siente los graves con BASS+
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Descatalogado

Auriculares de conexión inalámbrica con Bluetooth®

SHB4305WT/00

3.4
| (8) Reseñas
Siente los graves con BASS+
Un sonido sorprendentemente potente salido de una pequeña y robusta carcasa. Con los controladores de altavoz especialmente diseñados para ofrecer un gran nivel de bajos, los auriculares Philips BASS + ofrecen un gran aislamiento del sonido y libertad inalámbrica, para que puedas sacar el máximo partido a tu ritmo.
Ver todos los beneficios

Siente los graves con BASS+

  • Controlad. 12,2mm, cerrados parte post.

  • Intrauditivo

  • 6 horas de reproducción

  • Ultracómodos

Potentes controladores del altavoz de 12,2 mm

Potentes controladores del altavoz de 12,2 mm

Estos potentes graves te permiten sentir el ritmo. Los controladores de altavoz de 12,2 mm y gran potencia producen unos graves atronadores desde un paquete elegante y compacto.

La batería recargable ofrece hasta 6 horas de reproducción

La batería recargable ofrece hasta 6 horas de reproducción

Con un tiempo de reproducción de 6 horas, tendrás batería suficiente para que la música no se detenga todo el día.

Tecnología inalámbrica Bluetooth

Tecnología inalámbrica Bluetooth

Empareja fácilmente los auriculares con cualquier dispositivo Bluetooth para disfrutar de música inalámbrica.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.4

de 4

8

Reseñas

3

29/05/2019

België

België

Perfect

Deze product past exact in mijn oren en de kwaliteit van het geluid is uitstekend.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHB4305BK Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon

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Esta reseña se realizó para SHB4305BK Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon

25/08/2018

France

France

Un son HIFI, puissant et propre

Ayant utilisé les écouteurs intra-auriculaires de la plupart des grandes marques, mêmes cellee achetées à plus de 300 euros, c'est la première fois que j'ai la sensation de me déplacer avec une chaîne HIFI collée a mes oreilles: avec un son 'aéré' et non envahissant pour l’ouïe, des basses puissantes 'propres' qui lissent leur place à 'toutes' les aiguës quel que soit le volume. Une tenue dans oreille qui permet de les utiliser en sport sans aucun souci (running, saut à la corde, vélo, ...). A savoir: pour une bonne tenue à l'oreille, bien tourner l'écouteur vers l’arrière pour loger l’ailette à l'intérieur de la partie arrière de l'oreille

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHB4305BK Casque Bluetooth® sans fil

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Esta reseña se realizó para SHB4305BK Casque Bluetooth® sans fil

29/04/2018

Italia

Italia

Compralo Che Aspetti....

Veloce Carica batteria Audio Bass + PERFETTO ! ottima qualità prezzo tenuta perfetta sulle orecchie consiglio acquisto !

Esta reseña se realizó para SHB4305BK Cuffie wireless Bluetooth®

Esta reseña se realizó para SHB4305BK Cuffie wireless Bluetooth®

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