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  • Siente los graves con BASS+
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Descatalogado

Auriculares de conexión inalámbrica con Bluetooth®

SHB4385BK/00

2.5
| (4) Reseñas
Siente los graves con BASS+
Los auriculares realmente inalámbricos BASS+ de Philips te ofrecen unos graves potentes y total libertad de movimiento. Vive sin ataduras, con una conectividad de probada solidez y una duración de la batería extremadamente prolongada, además de un estuche de carga compacto. Diseñados con aletas de estabilidad para una fijación segura.
Ver todos los beneficios

Siente los graves con BASS+

  • Controlad. 8,2 mm, cerrados parte post.

  • Intrauditivo

  • 6 + 6 horas de reproducción

  • Ajuste seguro

3 tamaños de fundas para un ajuste personalizado

3 tamaños de fundas para un ajuste personalizado

Las fundas de silicona están disponibles en 3 tamaños para un ajuste mejor y más personalizado.

La batería recargable ofrece hasta 6 horas de reproducción

La batería recargable ofrece hasta 6 horas de reproducción

Con 6 horas de reproducción, tendrás energía suficiente para disfrutar de largas sesiones de música. Si los conectas al estuche de carga, disfrutarás de otras 6 horas de reproducción.

Controladores de altavoz de 8,2 mm

Controladores de altavoz de 8,2 mm

Los auriculares BASS+ disponen de altavoces de 8,2 mm que producen unos graves potentes e impactantes.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

2.5

de 4

4

Reseñas

4
2

26/10/2017

España

España

LIGEROS Y FUNCIONALES

Lo compré porque buscaba duración de la bateria , claridad de sonido y sensación de que no lo llevaba puesto

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHB4385BK Auriculares de conexión inalámbrica con Bluetooth®

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Esta reseña se realizó para SHB4385BK Auriculares de conexión inalámbrica con Bluetooth®

29/07/2018

France

France

Bonne qualités sonore, mais des difficultés de maintient dans l'oreille

Un excellent rendu son, mais pas mal de problème au niveau du maintient dans l'oreille malgré le changement des embouts, pas facile de trouver celui qui va bien pour votre oreille car il y en a que trois (petit, moyen,grand) qui pour moi ne correspondent pas à ma morphologie d'oreille, dommage.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHB4385BK Casque Bluetooth® sans fil

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15/09/2019

United Kingdom

United Kingdom

Right Earphone Really Quiet After Just Over One Month

Would not recommend these. After using them for just over a month the right earphone is now really quiet to the point where they are unusable (feels like I just have the left one in). Disappointing because I was enjoying using them in the short time they were functional.

Esta reseña se realizó para SHB4385BK Wireless Bluetooth® headphones

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