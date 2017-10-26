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Descatalogado
SHB4385BK/00
Controlad. 8,2 mm, cerrados parte post.
Intrauditivo
6 + 6 horas de reproducción
Ajuste seguro
Las fundas de silicona están disponibles en 3 tamaños para un ajuste mejor y más personalizado.
Con 6 horas de reproducción, tendrás energía suficiente para disfrutar de largas sesiones de música. Si los conectas al estuche de carga, disfrutarás de otras 6 horas de reproducción.
Los auriculares BASS+ disponen de altavoces de 8,2 mm que producen unos graves potentes e impactantes.
2.5
de 4
4
Reseñas
CHICODYC
26/10/2017
España
LIGEROS Y FUNCIONALES
Lo compré porque buscaba duración de la bateria , claridad de sonido y sensación de que no lo llevaba puesto
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB4385BK Auriculares de conexión inalámbrica con Bluetooth®
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB4385BK Auriculares de conexión inalámbrica con Bluetooth®
Desgabe
29/07/2018
France
Bonne qualités sonore, mais des difficultés de maintient dans l'oreille
Un excellent rendu son, mais pas mal de problème au niveau du maintient dans l'oreille malgré le changement des embouts, pas facile de trouver celui qui va bien pour votre oreille car il y en a que trois (petit, moyen,grand) qui pour moi ne correspondent pas à ma morphologie d'oreille, dommage.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB4385BK Casque Bluetooth® sans fil
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB4385BK Casque Bluetooth® sans fil
Freddie95
15/09/2019
United Kingdom
Right Earphone Really Quiet After Just Over One Month
Would not recommend these. After using them for just over a month the right earphone is now really quiet to the point where they are unusable (feels like I just have the left one in). Disappointing because I was enjoying using them in the short time they were functional.
Esta reseña se realizó para SHB4385BK Wireless Bluetooth® headphones
Esta reseña se realizó para SHB4385BK Wireless Bluetooth® headphones
Los resultados reales pueden variar