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Descatalogado

Auriculares estéreo Bluetooth

SHB5100BK/00

4

| (2) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

Con clip, inalámbrico

Con dispositivo de protección Bluetooth con clip ideal para disfrutar de música y llamadas en cualquier parte. Los microcontroladores ultraeficientes ofrecen un sonido nítido y llamadas claras.

Ver todos los beneficios

Sonido claro y natural

Con clip, inalámbrico

  • Contr. 8,6 mm, cerrados parte posterior

  • Intrauditivo

3 juegos de almohadillas de caucho para una óptima adaptación a cualquier oído

3 juegos de almohadillas de caucho para una óptima adaptación a cualquier oído

Con 3 tamaños de almohadillas intercambiables, siempre dispondrás de un juego para que estos auriculares de Philips se ajusten perfectamente al tamaño de tu oído.

Práctico cable USB de 0,6 m para cargar fácilmente a través del PC

Perfecto sellado intrauditivo para eliminar el ruido externo

Los pequeños controladores de altavoces de estos auriculares Philips se adaptan cómodamente a la oreja y gracias a su ajuste excepcionalmente cómodo consiguen bloquear el ruido exterior para ofrecer una experiencia de audición intensa.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 4

2

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

4
2
1

27/06/2018

Deutschland

Deutschland

Bewertung

top Produkt und sehr gute Leistung. Sehr Benutzer freundlich und handlich

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHB5100BK Bluetooth-Stereo-Headset

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHB5100BK Bluetooth-Stereo-Headset

25/12/2017

España

España

Voz bien, musica mal

Larga duración de la batería. Estupendo para podcast. Pero la música la ralentiza y suena rara.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHB5100BK Auriculares estéreo Bluetooth

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Esta reseña se realizó para SHB5100BK Auriculares estéreo Bluetooth

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