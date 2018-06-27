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Descatalogado
Con clip, inalámbrico
Con dispositivo de protección Bluetooth con clip ideal para disfrutar de música y llamadas en cualquier parte. Los microcontroladores ultraeficientes ofrecen un sonido nítido y llamadas claras.
Contr. 8,6 mm, cerrados parte posterior
Intrauditivo
Con 3 tamaños de almohadillas intercambiables, siempre dispondrás de un juego para que estos auriculares de Philips se ajusten perfectamente al tamaño de tu oído.
Los pequeños controladores de altavoces de estos auriculares Philips se adaptan cómodamente a la oreja y gracias a su ajuste excepcionalmente cómodo consiguen bloquear el ruido exterior para ofrecer una experiencia de audición intensa.
4.0
de 4
2
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Qualvoll
27/06/2018
Deutschland
Bewertung
top Produkt und sehr gute Leistung. Sehr Benutzer freundlich und handlich
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB5100BK Bluetooth-Stereo-Headset
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB5100BK Bluetooth-Stereo-Headset
jorgeresca
25/12/2017
España
Voz bien, musica mal
Larga duración de la batería. Estupendo para podcast. Pero la música la ralentiza y suena rara.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB5100BK Auriculares estéreo Bluetooth
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB5100BK Auriculares estéreo Bluetooth