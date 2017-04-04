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  • Libertad inalámbrica, potente sonido
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Descatalogado

Auricular Bluetooth

SHB5250BK/00

3.1
| (76) Reseñas
Libertad inalámbrica, potente sonido
Diseñados para proporcionar una libertad inalámbrica sobre la marcha, estos auriculares Philips MyJam Fresh Tones BT incorporan controladores de 14,2 mm para aportar graves más potentes, y su diseño óptimo se adapta a la forma de la oreja.
Ver todos los beneficios

Diseñados para adaptarse a la forma de la oreja

Libertad inalámbrica, potente sonido

  • Control. 14,2 mm, abiertos parte post.

  • Auricular

  • Cable plano

El sistema de protección del cable Flexi-Grip aumenta la duración y la conectividad

Mediante el sistema de protección del cable Flexi-Grip de goma entre los auriculares y el cable, la conexión está protegida durante su vida útil de los daños producidos al doblar el cable repetidamente.

Diseñados para adaptarse a la forma de la oreja cómodamente

Diseñados para adaptarse a la forma de la oreja cómodamente

El diseño basado en la forma de la oreja produce un ajuste cómodo y perfecto para todos.

Controladores de altavoz de 14,2 mm para un sonido potente y unos graves ricos

Controladores de altavoz de 14,2 mm para un sonido potente y unos graves ricos

Controladores de altavoz de calidad de 14,2 mm con rejilla de ventilación de graves en los auriculares para unos graves ricos.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.1

de 4

76

Reseñas

04/04/2017

España

España

sonido ESPEC TACULAR!!!!

Primer dia de prueba: sincronizar por bluetooth al mac mini... espectacular como suena esto! Los refuerzos de graves suenan muy muy bien, facilidad de uso 10 y se ha conectado al mac mini sin problemas a la primera

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHB5250WT Auricular Bluetooth

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHB5250WT Auricular Bluetooth

25/01/2021

Deutschland

Deutschland

Geiler Sound

Echt Super Klang und Verarbeitung einziges Manko ist der Akku könnte größer sein

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHB5250WT Bluetooth-Headset

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHB5250WT Bluetooth-Headset

09/03/2018

Deutschland

Deutschland

Super

Super produkt and sehr gut Kundenservice. Super Sound

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHB5250BK Bluetooth-Headset

Sí, recomiendo este producto

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