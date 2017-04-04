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Descatalogado
SHB5250BK/00
Control. 14,2 mm, abiertos parte post.
Auricular
Cable plano
Mediante el sistema de protección del cable Flexi-Grip de goma entre los auriculares y el cable, la conexión está protegida durante su vida útil de los daños producidos al doblar el cable repetidamente.
El diseño basado en la forma de la oreja produce un ajuste cómodo y perfecto para todos.
Controladores de altavoz de calidad de 14,2 mm con rejilla de ventilación de graves en los auriculares para unos graves ricos.
3.1
de 4
76
Reseñas
Cymmerief
04/04/2017
España
sonido ESPEC TACULAR!!!!
Primer dia de prueba: sincronizar por bluetooth al mac mini... espectacular como suena esto! Los refuerzos de graves suenan muy muy bien, facilidad de uso 10 y se ha conectado al mac mini sin problemas a la primera
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB5250WT Auricular Bluetooth
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB5250WT Auricular Bluetooth
Mülli 1
25/01/2021
Deutschland
Geiler Sound
Echt Super Klang und Verarbeitung einziges Manko ist der Akku könnte größer sein
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB5250WT Bluetooth-Headset
Sí, recomiendo este producto
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Napoli
09/03/2018
Deutschland
Super
Super produkt and sehr gut Kundenservice. Super Sound
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB5250BK Bluetooth-Headset
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