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Descatalogado
SHB5500BK/00
Inalámbricos, con graves claros y potentes
Gracias a los auriculares inalámbricos de Philips con conectividad Bluetooth podrás despedirte de los cables sin sacrificar la calidad. Disfruta de varias horas de música y llamadas gracias a las almohadillas acolchadas y a una prolongada duración de la batería.
Controladores 32 mm, diseño semicerrado
De diadema
Cuando se trata de escuchar música sin límites y cambiar sin complicaciones entre música y llamadas, nada es comparable a la tecnología Bluetooth. Para disfrutar de tus éxitos favoritos, solo tienes que emparejar tus auriculares de Philips con tu smartphone o tableta con Bluetooth. Con solo tocar el intuitivo control de cada auricular podrás ajustar el volumen o poner en pausa una canción mientras gestionas las llamadas entrantes y salientes.
Empareja tus auriculares con cualquier dispositivo Bluetooth para disfrutar de un entretenimiento musical inalámbrico con sonido Crystal Clear.
3.0
de 4
70
Reseñas
Sslevinn
11/02/2020
España
Son muy BUENOS
Llevo mas 5 años con ellos y siguen sonando genial.
Ventajas
Conectividad, funcionalidad y sonido
Contras
La almohadilla despues de 5 años empieza a despeluchar
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB5500BK Auriculares de conexión inalámbrica con Bluetooth®
Fecha de uso 2018-02-11
Sí, recomiendo este producto
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Fecha de uso 2018-02-11
mariosepsy111
11/12/2017
España
Producto con excelente autonomía, diseño y sonido
Posee una muy buena relación calidad/precio. Autonomía impresionante, la batería llega a durar más de una semana en uso moderado por día, el diseño ergonómico y no pesan casi nada. Lo único malo que encontré fueron unos problemas de conectividad con Windows 10, pero son problemas menores (Sólo se tarda un poco mas en conectar a estos dispositivos)
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB5500BK Auriculares de conexión inalámbrica con Bluetooth®
Sí, recomiendo este producto
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bennybell
28/11/2016
España
Los mejores auriculares que he provado
sin duda lo mejor que he probado, la bateria tiene una duravilidad de 1 semana o mas segun el uso pero la verdad que lo recomiendo, llevo mas de un año dandole uso todos los dias y hasta ahora no he encontrado ningun problema
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB5500WT Auriculares de conexión inalámbrica con Bluetooth®
Sí, recomiendo este producto
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