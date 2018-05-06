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Descatalogado
SHB5800BK/00
Intrauditivos inalámbricos, emparejamiento NFC sencillo
Los Auriculares intrauditivos Bluetooth SHB5800 cuentan con unos controladores minuciosamente diseñados para ofrecer un sonido equilibrado y unos graves potentes. Además, presentan cómodas almohadillas, emparejamiento sencillo NFC mediante un toque y son resistentes a la humedad y al sudor con grado de protección IPX2. Son ideales para música y llamadas en cualquier parte.
Altavoces 6 mm, diseño posterior cerr.
Intrauditivo
El emparejamiento NFC sencillo te permite emparejar tu dispositivo y los auriculares intrauditivos con Bluetooth con solo un toque.
Los pequeños controladores de altavoces en el interior de estos auriculares se adaptan cómodamente a la oreja y su ajuste perfecto bloquea el ruido exterior para ofrecer una experiencia de audición intensa y de alta calidad.
2.9
de 4
45
Reseñas
twen23
06/05/2018
España
muy comodo
muy buenos audífonos, buen sonido. Resistentes y livianos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB5800BK Auriculares intrauditivos Bluetooth NFC
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB5800BK Auriculares intrauditivos Bluetooth NFC
7EON
13/04/2019
United Kingdom
Perfect!
Best music quality and easy to use. 5-star rating!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB5800BK Bluetooth NFC in-ear headphones
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB5800BK Bluetooth NFC in-ear headphones
eddie481735
27/11/2015
United Kingdom
it's so good in-ear headphone.
it's easy to take it to everywhere on my neck. so cool when i used it outdoor. especially i love philips sound quality. good bass good sound . i love it.
Esta reseña se realizó para SHB5800BK Bluetooth NFC in-ear headphones
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