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Descatalogado

Auriculares intrauditivos Bluetooth NFC

SHB5800WT/00

2.9

| (45) Reseñas

Disponible en

Blanco
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Negro
Negro

Intrauditivos inalámbricos, emparejamiento NFC sencillo

Los Auriculares intrauditivos Bluetooth SHB5800 cuentan con unos controladores minuciosamente diseñados para ofrecer un sonido equilibrado y unos graves potentes. Además, presentan cómodas almohadillas, emparejamiento sencillo NFC mediante un toque y son resistentes a la humedad y al sudor con grado de protección IPX2. Son ideales para música y llamadas en cualquier parte.

Ver todos los beneficios

Graves potentes

Intrauditivos inalámbricos, emparejamiento NFC sencillo

  • Altavoces 6 mm, diseño posterior cerr.

  • Intrauditivo

Perfecto sellado intrauditivo para eliminar el ruido externo

Los pequeños controladores de altavoces en el interior de estos auriculares se adaptan cómodamente a la oreja y su ajuste perfecto bloquea el ruido exterior para ofrecer una experiencia de audición intensa y de alta calidad.

3 gomas intercambiables para ofrecer un mejor ajuste

"Gracias a los 3 tamaños de almohadillas intercambiables, que van desde la talla pequeña a la grande, estos auriculares siempre se adaptarán perfectamente a tu oreja".

Materiales resistentes al sudor y a la humedad, ideales para practicar deporte

Sus materiales resistentes al sudor y a la humedad con grado de protección IPX2 los convierten en la opción ideal para exteriores y actividades deportivas.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

2.9

de 4

45

Reseñas

06/05/2018

España

España

muy comodo

muy buenos audífonos, buen sonido. Resistentes y livianos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHB5800BK Auriculares intrauditivos Bluetooth NFC

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHB5800BK Auriculares intrauditivos Bluetooth NFC

13/04/2019

United Kingdom

United Kingdom

Perfect!

Best music quality and easy to use. 5-star rating!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHB5800BK Bluetooth NFC in-ear headphones

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Esta reseña se realizó para SHB5800BK Bluetooth NFC in-ear headphones

27/11/2015

United Kingdom

United Kingdom

it's so good in-ear headphone.

it's easy to take it to everywhere on my neck. so cool when i used it outdoor. especially i love philips sound quality. good bass good sound . i love it.

Esta reseña se realizó para SHB5800BK Bluetooth NFC in-ear headphones

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