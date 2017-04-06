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Descatalogado

Auriculares de conexión inalámbrica con Bluetooth®

SHB5900BK/00

4.1

| (18) Reseñas

Graves enriquecidos en cualquier parte

Los auriculares compactos Bluetooth® SHB5900 disponen de unos potentes controladores que ofrecen hasta 6 horas de música inalámbrica. La función MusicChain te permite compartir la música con tus amigos emparejando los auriculares con otros compatibles con MusicChain.

Ver todos los beneficios

Inalámbricos con un sonido fantástico y un ajuste perfecto

Graves enriquecidos en cualquier parte

  • Control. 8 mm/diseño posterior cerrado

  • Intrauditivo

  • NFC

Compatibilidad con Bluetooth 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Compatibilidad con Bluetooth 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Empareja los auriculares con cualquier dispositivo Bluetooth para disfrutar de la música con un sonido nítido y de forma inalámbrica.

Elige entre 3 pares de almohadillas para un ajuste perfecto

Elige entre 3 pares de almohadillas para un ajuste perfecto

Las almohadillas están disponibles en 3 tamaños (pequeño, mediano y grande) para un ajuste personalizado perfecto.

Emparejamiento NFC sencillo con un solo toque

Emparejamiento NFC sencillo con un solo toque

Con el sencillo emparejamiento NFC puedes conectar fácilmente tus auriculares Bluetooth® con cualquier dispositivo con Bluetooth, con un solo toque.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.1

de 4

18

Reseñas

2

06/04/2017

United Kingdom

United Kingdom

Excellent and easy to operate and great battery life

I have been using this for a year now.its one of the best bluetooth headset i have used so far.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHB5900PK Wireless Bluetooth® headphones

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHB5900PK Wireless Bluetooth® headphones

17/06/2017

Deutschland

Deutschland

Sehr sauberen Klang sowie Top Akku laufzeit

Kann diese Kopfhörer nur jedem gern empfehlen... Das Geld hat sich echt gelohnt dafür auszugeben

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHB5900WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

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Esta reseña se realizó para SHB5900WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

10/12/2016

Suisse

Suisse

Comprador verificado

Excellent écouteur Bluetooth

Écouteur polyvalent performant, simple d'utilisation, très compatible avec la plupart des appareils Bluetooth, seul la qualité du son qui est très bonne, reste perfectible.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHB5900BK Casque Bluetooth® sans fil

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Esta reseña se realizó para SHB5900BK Casque Bluetooth® sans fil

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