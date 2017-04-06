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Política de devolución de 30 días
Descatalogado
SHB5900BK/00
Graves enriquecidos en cualquier parte
Los auriculares compactos Bluetooth® SHB5900 disponen de unos potentes controladores que ofrecen hasta 6 horas de música inalámbrica. La función MusicChain te permite compartir la música con tus amigos emparejando los auriculares con otros compatibles con MusicChain.
Control. 8 mm/diseño posterior cerrado
Intrauditivo
NFC
Empareja los auriculares con cualquier dispositivo Bluetooth para disfrutar de la música con un sonido nítido y de forma inalámbrica.
Las almohadillas están disponibles en 3 tamaños (pequeño, mediano y grande) para un ajuste personalizado perfecto.
Con el sencillo emparejamiento NFC puedes conectar fácilmente tus auriculares Bluetooth® con cualquier dispositivo con Bluetooth, con un solo toque.
4.1
de 4
18
Reseñas
Khush
06/04/2017
United Kingdom
Excellent and easy to operate and great battery life
I have been using this for a year now.its one of the best bluetooth headset i have used so far.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB5900PK Wireless Bluetooth® headphones
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB5900PK Wireless Bluetooth® headphones
derhegga
17/06/2017
Deutschland
Sehr sauberen Klang sowie Top Akku laufzeit
Kann diese Kopfhörer nur jedem gern empfehlen... Das Geld hat sich echt gelohnt dafür auszugeben
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB5900WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB5900WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer
Totoone
10/12/2016
Suisse
Comprador verificado
Excellent écouteur Bluetooth
Écouteur polyvalent performant, simple d'utilisation, très compatible avec la plupart des appareils Bluetooth, seul la qualité du son qui est très bonne, reste perfectible.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB5900BK Casque Bluetooth® sans fil
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB5900BK Casque Bluetooth® sans fil
Los resultados reales pueden variar