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Descatalogado

Auriculares de conexión inalámbrica con Bluetooth®

SHB5900WT/00

4.1

| (18) Reseñas

Disponible en

Blanco
Blanco
Blue
Blue
Negro
Negro

Graves enriquecidos en cualquier parte

Los auriculares compactos Bluetooth® SHB5900 disponen de unos potentes controladores que ofrecen hasta 6 horas de música inalámbrica. La función MusicChain te permite compartir la música con tus amigos emparejando los auriculares con otros compatibles con MusicChain.

Ver todos los beneficios

Inalámbricos con un sonido fantástico y un ajuste perfecto

Graves enriquecidos en cualquier parte

  • Control. 8 mm/diseño posterior cerrado

  • Intrauditivo

  • NFC

Compatibilidad con Bluetooth 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Compatibilidad con Bluetooth 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Empareja los auriculares con cualquier dispositivo Bluetooth para disfrutar de la música con un sonido nítido y de forma inalámbrica.

Control y disfrute de música y llamadas de forma inalámbrica

Control y disfrute de música y llamadas de forma inalámbrica

Empareja el dispositivo inteligente con los auriculares mediante Bluetooth y disfruta de la libertad de la música y las llamadas de teléfono con un sonido nítido y sin líos de cables. Cambia de canción y responde a las llamadas con el control de fácil uso.

Cables planos antienredos para mayor comodidad en cualquier parte

El cable plano antideslizante garantiza que el cable no se enrede nunca.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.1

de 4

18

Reseñas

2

06/04/2017

United Kingdom

United Kingdom

Excellent and easy to operate and great battery life

I have been using this for a year now.its one of the best bluetooth headset i have used so far.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHB5900PK Wireless Bluetooth® headphones

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHB5900PK Wireless Bluetooth® headphones

17/06/2017

Deutschland

Deutschland

Sehr sauberen Klang sowie Top Akku laufzeit

Kann diese Kopfhörer nur jedem gern empfehlen... Das Geld hat sich echt gelohnt dafür auszugeben

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHB5900WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

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Esta reseña se realizó para SHB5900WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

10/12/2016

Suisse

Suisse

Comprador verificado

Excellent écouteur Bluetooth

Écouteur polyvalent performant, simple d'utilisation, très compatible avec la plupart des appareils Bluetooth, seul la qualité du son qui est très bonne, reste perfectible.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHB5900BK Casque Bluetooth® sans fil

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Esta reseña se realizó para SHB5900BK Casque Bluetooth® sans fil

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