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Descatalogado
Asistencia
SHB6250/00
Descatalogado
¿Puede alguien escuchar mi conversación a través de los auriculares Bluetooth de Philips?
¿Qué es un perfil Bluetooth?
¿Puedo utilizar mis auriculares Bluetooth Philips con mi TV?
¿Puedo usar el micrófono con un dispositivo Philips y recibir audio de otro al mismo tiempo?
¿Tendré interferencias con mi auricular Bluetooth?
¿Cómo limpio mis auriculares Philips?