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Descatalogado
SHB7250WT/00
Sonido de alta resolución
Los Philips SHB7250 con conectividad Bluetooth eliminan los cables sin que la calidad del sonido se vea afectada y te proporcionan unos graves profundos y gran claridad. Cambia fácilmente de escuchar música a recibir llamadas y disfruta de comodidad en cualquier parte, gracias a los suaves auriculares acolchados.
Imán de 40 mm con cierre posterior.
Supraaural
Almohadillas suaves para las orejas
Compatibles con Siri y Google Now, los modelos más recientes de auriculares Bluetooth de Philips facilitan aún más el uso del asistente virtual. Solo tienes que pulsar el botón del auricular para activar Siri en iPhone o Google Now en dispositivos Android.
La función de activación automática con un sencillo emparejamiento NFC de un solo toque te permite conectar los auriculares Bluetooth a cualquier dispositivo con Bluetooth, con solo pulsar un botón.
Empareja tus auriculares con cualquier dispositivo con Bluetooth para disfrutar de un sonido Crystal Clear de manera inalámbrica. Cuando la batería se termine, conecta el cable y sigue disfrutando de una música sin fin.
3.6
de 4
5
Reseñas
Remmie1969
28/07/2016
Nederland
In één woord GE WEL DIG
Zelfs nu ik een paar weken in gebruik genomen heb, kan ik toch niets anders zeggen TOP koptelefoon
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB7250WT Wireless Bluetooth® headphones
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB7250WT Wireless Bluetooth® headphones
Remco46
13/06/2016
Nederland
Comprador verificado
In één woord een super geweldige Philips
Na een zwarte variant hiervan te hebben geprobeerd, heb ik in samenspraak met mijn winkel coolblue te Rotterdam deze in kunnen ruilen voor de SHB7250WT, die bevalt mij écht veel goed!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB7250WT Wireless Bluetooth® headphones
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB7250WT Wireless Bluetooth® headphones
Fazerwilly
12/01/2017
Nederland
Goed geluid en verbinding
Geluid is goed en de verbinding ook. Kussens erg slecht, na een keer dragen terwijl het warm is heb je in eens witte randen om je oren en zijn de kussens plakkerig, krijg het niet meer goed.
Esta reseña se realizó para SHB7250WT Wireless Bluetooth® headphones
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Los resultados reales pueden variar
al utilizar el cable para auriculares suministrado