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Descatalogado

Auriculares de conexión inalámbrica con Bluetooth®

SHB7250WT/00

3.6

| (5) Reseñas

Sonido de alta resolución

Los Philips SHB7250 con conectividad Bluetooth eliminan los cables sin que la calidad del sonido se vea afectada y te proporcionan unos graves profundos y gran claridad. Cambia fácilmente de escuchar música a recibir llamadas y disfruta de comodidad en cualquier parte, gracias a los suaves auriculares acolchados.

Ver todos los beneficios

con refuerzo dinámico de graves

Sonido de alta resolución

  • Imán de 40 mm con cierre posterior.

  • Supraaural

  • Almohadillas suaves para las orejas

Activa Siri y Google Now con un botón del auricular

Compatibles con Siri y Google Now, los modelos más recientes de auriculares Bluetooth de Philips facilitan aún más el uso del asistente virtual. Solo tienes que pulsar el botón del auricular para activar Siri en iPhone o Google Now en dispositivos Android.

Emparejamiento NFC sencillo con un solo toque

Emparejamiento NFC sencillo con un solo toque

La función de activación automática con un sencillo emparejamiento NFC de un solo toque te permite conectar los auriculares Bluetooth a cualquier dispositivo con Bluetooth, con solo pulsar un botón.

Tecnología Bluetooth para libertad y comodidad sin cables

Tecnología Bluetooth para libertad y comodidad sin cables

Empareja tus auriculares con cualquier dispositivo con Bluetooth para disfrutar de un sonido Crystal Clear de manera inalámbrica. Cuando la batería se termine, conecta el cable y sigue disfrutando de una música sin fin.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.6

de 4

5

Reseñas

4
1

28/07/2016

Nederland

Nederland

In één woord GE WEL DIG

Zelfs nu ik een paar weken in gebruik genomen heb, kan ik toch niets anders zeggen TOP koptelefoon

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHB7250WT Wireless Bluetooth® headphones

Sí, recomiendo este producto

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13/06/2016

Nederland

Nederland

Comprador verificado

In één woord een super geweldige Philips

Na een zwarte variant hiervan te hebben geprobeerd, heb ik in samenspraak met mijn winkel coolblue te Rotterdam deze in kunnen ruilen voor de SHB7250WT, die bevalt mij écht veel goed!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHB7250WT Wireless Bluetooth® headphones

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12/01/2017

Nederland

Nederland

Goed geluid en verbinding

Geluid is goed en de verbinding ook. Kussens erg slecht, na een keer dragen terwijl het warm is heb je in eens witte randen om je oren en zijn de kussens plakkerig, krijg het niet meer goed.

Esta reseña se realizó para SHB7250WT Wireless Bluetooth® headphones

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Avisos legales

  1. Los resultados reales pueden variar

  2. al utilizar el cable para auriculares suministrado