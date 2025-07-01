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Descatalogado
Asistencia
SHB9250WT/00
Descatalogado
¿Puede alguien escuchar mi conversación a través de los auriculares Bluetooth de Philips?
¿Qué es un perfil Bluetooth?
¿Puedo utilizar mis auriculares Bluetooth Philips con mi TV?
¿Cómo se usa la función Multipunto con auriculares de Philips?
¿Puedo usar el micrófono con un dispositivo Philips y recibir audio de otro al mismo tiempo?
¿Tendré interferencias con mi auricular Bluetooth?
¿Cómo limpio mis auriculares Philips?