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Descatalogado
Sonido de alta resolución
Los Philips SHB9250 con conectividad Bluetooth eliminan los cables sin que la calidad del sonido se vea afectada y te proporcionan unos graves profundos y gran claridad. Cambia fácilmente de escuchar música a recibir llamadas y disfruta de comodidad en cualquier parte, gracias a los suaves auriculares acolchados.
Imán de 40 mm con cierre posterior.
De diadema
Almohadillas suaves para las orejas
La opción multipunto te permite conectar tus auriculares Bluetooth de Philips con dos dispositivos Bluetooth de forma simultánea. Solo tienes que emparejar los dos dispositivos para disfrutar de películas y música al mismo tiempo que recibes llamadas sin ningún esfuerzo.
El audio de alta resolución ofrece el mejor rendimiento de audio y puede reproducir grabaciones de estudio originales con una resolución superior a la de los formatos de CD, de 16 bit/44,1 kHz. Esta calidad rigurosa hace del audio de alta resolución la mejor compañía de sonido para el amante de la música. Estos auriculares cumplen con los exigentes estándares requeridos por el sello de calidad del audio de alta resolución.
4.3
de 4
32
Reseñas
87%
ha recomendado este producto
Tongenaar
26/09/2018
België
Uitstekende prijs / kwaliteit verhouding
Uitstekend geluid. Zeer gebruiksvriendelijk. Modern design.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB9250 Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB9250 Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon
FCBSenioren
07/01/2017
Deutschland
Weltklasse!
Wir haben ca. 35 Kopfhörer auf Herz und Nieren geprüft und es waren durchaus gute Modele dabei. Wer es allerdings handlich und leistungsfähig mag mit einer hervorragenden Steuerung, der kommt an diesem Kopfhörer nicht vorbei. Die Preisleistung stimmt auf jeden Fall. 3 Wochen im Einsatz und das Ding macht einfach nur Spass. Ladezeit ca. 1 Stunde und tatsächlich 15,7 Stunden gelaufen. Akku wurde nach mehrfachem Aufladen auch noch etwas besser! Kaufen, kaufen, kaufen mehr ist nicht zu sagen.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB9250 Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer
Sí, recomiendo este producto
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Digitur
01/08/2016
Deutschland
Seit ca. acht Monaten im Gebrauch. Alles super
Also diese Dinger sind nicht nur schick, sondern haben auch einen mörderisch brutalen Sound für diese Größe. Die Headsetfunktion funktioniert tadellos. In dieser Preisklasse wird es schon schwer was besseres zu finden. Der einzige Nachteil den ich bisher finden konnte ist, das mir meine Töchter das Ding ständig wegnehmen, weil es so gut klingt.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB9250 Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB9250 Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer
Los resultados reales pueden variar
al utilizar el cable para auriculares suministrado