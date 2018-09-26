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Descatalogado

Auriculares de conexión inalámbrica con Bluetooth®

SHB9250/00

4.3

| (32) Reseñas | 87% ha recomendado este producto

Sonido de alta resolución

Los Philips SHB9250 con conectividad Bluetooth eliminan los cables sin que la calidad del sonido se vea afectada y te proporcionan unos graves profundos y gran claridad. Cambia fácilmente de escuchar música a recibir llamadas y disfruta de comodidad en cualquier parte, gracias a los suaves auriculares acolchados.

Ver todos los beneficios

con refuerzo dinámico de graves

Sonido de alta resolución

  • Imán de 40 mm con cierre posterior.

  • De diadema

  • Almohadillas suaves para las orejas

Refuerzo de graves con un solo toque para unos graves profundos y dinámicos

La opción multipunto reproduce música y llamadas en dos dispositivos al mismo tiempo

La opción multipunto te permite conectar tus auriculares Bluetooth de Philips con dos dispositivos Bluetooth de forma simultánea. Solo tienes que emparejar los dos dispositivos para disfrutar de películas y música al mismo tiempo que recibes llamadas sin ningún esfuerzo.

El audio de alta resolución reproduce música en todo su esplendor

El audio de alta resolución reproduce música en todo su esplendor

El audio de alta resolución ofrece el mejor rendimiento de audio y puede reproducir grabaciones de estudio originales con una resolución superior a la de los formatos de CD, de 16 bit/44,1 kHz. Esta calidad rigurosa hace del audio de alta resolución la mejor compañía de sonido para el amante de la música. Estos auriculares cumplen con los exigentes estándares requeridos por el sello de calidad del audio de alta resolución.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 4

32

Reseñas

87%

ha recomendado este producto

3
2

26/09/2018

België

België

Uitstekende prijs / kwaliteit verhouding

Uitstekend geluid. Zeer gebruiksvriendelijk. Modern design.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHB9250 Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHB9250 Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon

07/01/2017

Deutschland

Deutschland

Weltklasse!

Wir haben ca. 35 Kopfhörer auf Herz und Nieren geprüft und es waren durchaus gute Modele dabei. Wer es allerdings handlich und leistungsfähig mag mit einer hervorragenden Steuerung, der kommt an diesem Kopfhörer nicht vorbei. Die Preisleistung stimmt auf jeden Fall. 3 Wochen im Einsatz und das Ding macht einfach nur Spass. Ladezeit ca. 1 Stunde und tatsächlich 15,7 Stunden gelaufen. Akku wurde nach mehrfachem Aufladen auch noch etwas besser! Kaufen, kaufen, kaufen mehr ist nicht zu sagen.

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Esta reseña se realizó para SHB9250 Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

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01/08/2016

Deutschland

Deutschland

Seit ca. acht Monaten im Gebrauch. Alles super

Also diese Dinger sind nicht nur schick, sondern haben auch einen mörderisch brutalen Sound für diese Größe. Die Headsetfunktion funktioniert tadellos. In dieser Preisklasse wird es schon schwer was besseres zu finden. Der einzige Nachteil den ich bisher finden konnte ist, das mir meine Töchter das Ding ständig wegnehmen, weil es so gut klingt.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHB9250 Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

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Esta reseña se realizó para SHB9250 Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

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Avisos legales

  1. Los resultados reales pueden variar

  2. al utilizar el cable para auriculares suministrado