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Descatalogado
SHC1300/00
Comodidad inalámbrica con transmisión por infrarrojos
Estos auriculares "full-size" inalámbricos por infrarrojos combinan calidad y comodidad para que disfrutes de la música o televisión en casa.
Control. 32 mm, cerrado parte posterior
Supraaural
Los materiales duraderos y ligeros de alta calidad de estos auriculares de Philips mejoran la comodidad para llevarlos durante mucho tiempo.
El uso de modulación de alta frecuencia para el enlace de transmisión garantiza una recepción clara y nítida.
2.9
de 4
46
Reseñas
Baly52
11/04/2018
España
Producto útil
Buen producto, de hecho es el segundo que compró. El segundo ha durado exactamente 26 meses hasta que ha fallado el emisor. Veremos cuánto cuesta repararlo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHC1300 Auriculares Hi-Fi inalámbricos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHC1300 Auriculares Hi-Fi inalámbricos
AlejandroFR
26/12/2015
España
Muy contentos de siempre
Estaba buscando si había posibilidad de comprarlos sin emisor y he visto el resto de críticas y me he sorprendido. No hemos tenido problemas con estos auriculares nunca y llevamos varios (con un emisor usamos dos auriculares). Como otro usuario comenzamos con el modelo anterior, y eran compatibles. Lo único que se me ocurre para los problemas de otros usuarios es que se los pusieran al revés o que no usaran pilas recargables (las alcalinas duran muy poco y se pierde calidad al poco tiempo). Por tener una experiencia tan distinta a otros usuarios, parece que o yo he tenido mucha suerte o ellos se han encontrado con una partida defectuosa.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHC1300 Auriculares Hi-Fi inalámbricos
Sí, recomiendo este producto
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rinoceronte
31/12/2020
Italia
Ottimo prodotto,
ottime per guardare la tv e le caratteristiche sono differenti da quelle ad onde radio. Ho usato da subito le pile ricaricabili e non ho avuto problemi. Ho letto recensioni di persone che fanno confusione tra caratteristiche di cuffie a raggi infrarossi e ad onde radio
Ventajas
sono positive in tutto il loro aspetto e funzioni
Contras
niente da segnalare.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHC1300 Wireless hi-fi headphones
Fecha de uso 2018-12-31
Sí, recomiendo este producto
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Fecha de uso 2018-12-31
Pilas no incluidas