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Descatalogado

Auriculares Hi-Fi inalámbricos

SHC1300/10

2.9

| (46) Reseñas

Comodidad inalámbrica con transmisión por infrarrojos

Estos auriculares "full-size" inalámbricos por infrarrojos combinan calidad y comodidad para que disfrutes de la música o televisión en casa.

Ver todos los beneficios

Para televisión

Comodidad inalámbrica con transmisión por infrarrojos

  • Control. 32 mm, cerrado parte posterior

  • Supraaural

Diseño ligero que mejora la comodidad en usos prolongados.

Los materiales duraderos y ligeros de alta calidad de estos auriculares de Philips mejoran la comodidad para llevarlos durante mucho tiempo.

RF de alta frecuencia garantiza una recepción clara y nítida

El uso de modulación de alta frecuencia para el enlace de transmisión garantiza una recepción clara y nítida.

Sencillos y fáciles de configurar

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

2.9

de 4

46

Reseñas

11/04/2018

España

España

Producto útil

Buen producto, de hecho es el segundo que compró. El segundo ha durado exactamente 26 meses hasta que ha fallado el emisor. Veremos cuánto cuesta repararlo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHC1300 Auriculares Hi-Fi inalámbricos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHC1300 Auriculares Hi-Fi inalámbricos

26/12/2015

España

España

Muy contentos de siempre

Estaba buscando si había posibilidad de comprarlos sin emisor y he visto el resto de críticas y me he sorprendido. No hemos tenido problemas con estos auriculares nunca y llevamos varios (con un emisor usamos dos auriculares). Como otro usuario comenzamos con el modelo anterior, y eran compatibles. Lo único que se me ocurre para los problemas de otros usuarios es que se los pusieran al revés o que no usaran pilas recargables (las alcalinas duran muy poco y se pierde calidad al poco tiempo). Por tener una experiencia tan distinta a otros usuarios, parece que o yo he tenido mucha suerte o ellos se han encontrado con una partida defectuosa.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHC1300 Auriculares Hi-Fi inalámbricos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHC1300 Auriculares Hi-Fi inalámbricos

31/12/2020

Italia

Italia

Ottimo prodotto,

ottime per guardare la tv e le caratteristiche sono differenti da quelle ad onde radio. Ho usato da subito le pile ricaricabili e non ho avuto problemi. Ho letto recensioni di persone che fanno confusione tra caratteristiche di cuffie a raggi infrarossi e ad onde radio

Ventajas

sono positive in tutto il loro aspetto e funzioni

Contras

niente da segnalare.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHC1300 Wireless hi-fi headphones

Fecha de uso 2018-12-31

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Esta reseña se realizó para SHC1300 Wireless hi-fi headphones

Fecha de uso 2018-12-31

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