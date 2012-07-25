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Descatalogado
SHC2000/00
Inalámbrica por IR
Estos auriculares "full-size" inalámbricos por infrarrojos recargables combinan calidad y comodidad para que disfrutes de la música o televisión en casa.
Diseño ajustable
Transmisión por infrarrojos
Los materiales duraderos y ligeros de alta calidad de estos auriculares de Philips mejoran la comodidad para llevarlos durante mucho tiempo.
La banda de sujeción interna de estos auriculares de Philips permite un perfecto ajuste a la cabeza. El mecanismo se ajusta automáticamente para tu comodidad.
Este inteligente circuito electrónico garantiza que el nivel de entrada de audio se ajusta automáticamente al nivel apropiado, evitando distorsiones y permitiéndote disfrutar de la mejor música.
Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos
3.7
de 4
15
Reseñas
Stevethetaxi
25/07/2012
United Kingdom
Great headphones.
Good sound tone, comfortable, and reliable, These headphones have given good service during lots of use. A very contented customer, thank you Phillips
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHC2000 Wireless Headphone
Sí, recomiendo este producto
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downlands
02/10/2011
United Kingdom
a good product for nighy time listening
I bought these headphones for night time use watching films in bed and not waking my partner up.They are comfortable to wear and the battery charge lasts a long time.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHC2000 Wireless hi-fi headphones
Sí, recomiendo este producto
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KFOC
31/07/2011
United Kingdom
Clear sound, no hiss
I ordered two of these for use with TV. They fit better than any headphones I have used before and the infra-red system provides far better sound quality than my previous Sony 'radio signal' headphones.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHC2000 Wireless Headphone
Sí, recomiendo este producto
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