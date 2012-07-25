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Descatalogado

Auriculares inalámbricos

SHC2000/10

3.7

| (15) Reseñas

Diversión inalámbrica con transmisión por infrarrojos

Con los auriculares para televisor inalámbricos de Philips, puedes ver tus programas favoritos a través de una transmisión constante. Disfruta de una gran comodidad gracias al diseño autoajustable de la banda interior.

Ver todos los beneficios

Recargable

Diversión inalámbrica con transmisión por infrarrojos

  • Supraaural

  • Negro

La transmisión inalámbrica por IR proporciona libertad de movimientos

La transmisión inalámbrica por IR te permite olvidarte de los cables.

RF de alta frecuencia garantiza una recepción clara y nítida

El uso de modulación de alta frecuencia para el enlace de transmisión garantiza una recepción clara y nítida.

Diseño ligero que mejora la comodidad en usos prolongados.

Los materiales duraderos y ligeros de alta calidad de estos auriculares de Philips mejoran la comodidad para llevarlos durante mucho tiempo.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.7

de 4

15

Reseñas

2

25/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Great headphones.

Good sound tone, comfortable, and reliable, These headphones have given good service during lots of use. A very contented customer, thank you Phillips

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHC2000 Wireless Headphone

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHC2000 Wireless Headphone

02/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

a good product for nighy time listening

I bought these headphones for night time use watching films in bed and not waking my partner up.They are comfortable to wear and the battery charge lasts a long time.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHC2000 Wireless hi-fi headphones

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHC2000 Wireless hi-fi headphones

31/07/2011

United Kingdom

United Kingdom

Clear sound, no hiss

I ordered two of these for use with TV. They fit better than any headphones I have used before and the infra-red system provides far better sound quality than my previous Sony 'radio signal' headphones.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHC2000 Wireless Headphone

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Esta reseña se realizó para SHC2000 Wireless Headphone

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