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Descatalogado

Auricular Hi-Fi inalámbrico

SHC5102/10

3.2

| (26) Reseñas

Libertad inalámbrica

Olvídate de los líos de cables, con estos auriculares de Philips eres libre para moverte por toda la casa mientras disfrutas de la música. Con este diseño recargable y ligero, ya no te molestará llevarlo mucho tiempo puesto.

Ver todos los beneficios

Auriculares totalmente recargables

Libertad inalámbrica

  • Supraaural

Transmisión inalámbrica por FM para mayor libertad de movimientos

Con una transmisión inalámbrica por FM de alta frecuencia con la potencia para traspasar incluso paredes, puedes escuchar la música cuando estas en otra habitación.

Completamente recargable

Los auriculares están diseñados para usarlos con baterías recargables, por lo que puedes usarlos de forma continuada sin que tu bolsillo se vea afectado.

Banda interior auto-ajustable

Los auriculares típicos para exteriores se ajustan deslizando la banda de sujeción ampliable hasta la posición deseada. Normalmente esto se hace cada vez que se utilizan, por lo que puede suponer un engorro. Ahora puedes acceder a tu música de forma más rápida y sencilla con estos auriculares flexibles con banda interior auto-ajustable, que se ajustarán automáticamente a la forma y tamaño de tu cabeza.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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3.2

de 4

26

Reseñas

04/09/2017

Italia

Italia

Comprador verificado

Ottimo prodotto

Ne avevo già acquistato un altro, soddisfatto del prodotto alla prima esigenza ne ho comprato un altro.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHC5102 Wireless HiFi Headphone

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHC5102 Wireless HiFi Headphone

20/12/2015

Italia

Italia

Un complemento essenziale per ogni TV

Questa confezione comprende due cuffie e un trasmettitore. L'audio è di ottima qualità, ogni cuffia ha il proprio volume e la portata di trasmissione è impressionante. Ottime per guardare la TV di notte senza disturbare o per continuare ad ascoltare la propria musica o la tv mentre si è impegnati a fare altro (lavare i piatti, giardinaggio, bricolage...). Perfette anche come regalo per chiunque poiché le applicazioni sono molto varie e certamente ognuno può trarne beneficio. Il trasmettitore può restare sempre connesso all'uscita audio (jack della cuffia) e si attiva automaticamente quando rileva del suono mentre si disattiva automaticamente quando non c'è alcun suono da trasmettere per alcuni minuti consecutivi. Questo le rende utilissime anche a persone anziane.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHC5102 Wireless HiFi Headphone

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHC5102 Wireless HiFi Headphone

07/11/2015

France

France

Bon rapport qualité prix

Produits de bonne qualité, son vraiment agréable et bien dosé parfais pour deux personnes. Autonomie vraiment très correct. Bonne porté. Pour ce qui on du souffle pensé à bien régler vos différentes sources audio.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHC5102 Casque Hi-Fi sans fil

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHC5102 Casque Hi-Fi sans fil

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