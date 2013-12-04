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Descatalogado
SHC5111/10
Libertad inalámbrica
Olvídate de los líos de cables, ahora puedes sentirte libre y moverte por toda la casa mientras disfrutas de la música. Con el diseño recargable y ligero de estos auriculares SHC5100/10 de Philips, ya no te molestará llevarlos mucho tiempo puestos.
Supraaural
Los auriculares típicos para exteriores se ajustan deslizando la banda de sujeción ampliable hasta la posición deseada. Normalmente esto se hace cada vez que se utilizan, por lo que puede suponer un engorro. Ahora puedes acceder a tu música de forma más rápida y sencilla con estos auriculares flexibles con banda interior auto-ajustable, que se ajustarán automáticamente a la forma y tamaño de tu cabeza.
El altavoz de 32 mm es un elemento compacto, pero al mismo tiempo potente, que proporciona un sonido sin distorsiones con cualquier potencia de entrada.
Con una transmisión inalámbrica por FM de alta frecuencia con la potencia para traspasar incluso paredes, puedes escuchar la música cuando estas en otra habitación.
3.3
de 4
10
Reseñas
CARMEN82
04/12/2013
España
Este producto tiene unas muy buenas prestaciones
Yo tengo unos auriculares de estos y van genial, tanto en sonido, como manejo del auricular, son super comodos, en relación calidad-precio están super bien.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHC5111 Auricular Hi-Fi inalámbrico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHC5111 Auricular Hi-Fi inalámbrico
51lili
21/07/2014
France
Rien à changer
Le site est clair et aéré et simple d'utilisation, facile à la lecture.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHC5111 Casque Hi-Fi sans fil
Sí, recomiendo este producto
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51lili
21/07/2014
France
Rien à changer
Le site est clair et aéré et simple d'utilisation, facile à la lecture.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHC5111 Casque Hi-Fi sans fil
Sí, recomiendo este producto
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