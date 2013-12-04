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Descatalogado

Auricular Hi-Fi inalámbrico

SHC5111/10

3.3

| (10) Reseñas

Libertad inalámbrica

Olvídate de los líos de cables, ahora puedes sentirte libre y moverte por toda la casa mientras disfrutas de la música. Con el diseño recargable y ligero de estos auriculares SHC5100/10 de Philips, ya no te molestará llevarlos mucho tiempo puestos.

Ver todos los beneficios

Auriculares inalámbricos totalmente recargables

Libertad inalámbrica

  • Supraaural

Banda interior auto-ajustable

Los auriculares típicos para exteriores se ajustan deslizando la banda de sujeción ampliable hasta la posición deseada. Normalmente esto se hace cada vez que se utilizan, por lo que puede suponer un engorro. Ahora puedes acceder a tu música de forma más rápida y sencilla con estos auriculares flexibles con banda interior auto-ajustable, que se ajustarán automáticamente a la forma y tamaño de tu cabeza.

El altavoz 32 mm proporciona sonido de alto rendimiento

El altavoz de 32 mm es un elemento compacto, pero al mismo tiempo potente, que proporciona un sonido sin distorsiones con cualquier potencia de entrada.

Transmisión inalámbrica por FM para mayor libertad de movimientos

Con una transmisión inalámbrica por FM de alta frecuencia con la potencia para traspasar incluso paredes, puedes escuchar la música cuando estas en otra habitación.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.3

de 4

10

Reseñas

2

04/12/2013

España

España

Este producto tiene unas muy buenas prestaciones

Yo tengo unos auriculares de estos y van genial, tanto en sonido, como manejo del auricular, son super comodos, en relación calidad-precio están super bien.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHC5111 Auricular Hi-Fi inalámbrico

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHC5111 Auricular Hi-Fi inalámbrico

21/07/2014

France

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Rien à changer

Le site est clair et aéré et simple d'utilisation, facile à la lecture.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHC5111 Casque Hi-Fi sans fil

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21/07/2014

France

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Rien à changer

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Esta reseña se realizó para SHC5111 Casque Hi-Fi sans fil

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