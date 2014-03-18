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Descatalogado
SHC8525/00
Excelente música inalámbrica
Libertad para disfrutar de la música en cualquier parte de tu casa. Gracias a la reproducción de sonido Hi-Fi, estos auriculares estéreo son lo último en comodidad personal.
Base de carga
Transmisión de FM
El altavoz de 40 mm está hecho de composite Mylar, para conseguir un elemento muy sensible y al mismo tiempo potente, que reproduzca el sonido sin distorsiones audibles.
Disfruta de un ajuste cómodo y un mejor rendimiento de los graves gracias a los tres sistemas de ajuste que integran los auriculares para que se adapten de forma natural a tus orejas.
La estación base constituye la forma más cómoda de guardar el receptor cuando no se usa. Además, realiza la carga del mismo para que esté disponible siempre que lo necesites.
3.9
de 4
31
Reseñas
xop13
18/03/2014
España
excelentes
Muy buena calidad y muy como dos para escuchar la TV
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHC8525 Auriculares Hi-Fi inalámbricos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHC8525 Auriculares Hi-Fi inalámbricos
GJVdV
28/08/2020
België
Blijft hopelijk nog lang werken
Ik heb dit toestel gekregen voor mijn verjaardag, 13 jaar geleden. Vanaf toen heb ik het iedere dag gebruikt, zonder problemen. Alle andere electronica van toen is al lang geleden vervangen, maar de koptelefoon en het laadstation werken nog steeds perfect! Ik heb twee jaar geleden wel de batterijen moeten vervangen. Ook er zijn een aantal kleine ouderdomsverschijnselen en wat slijtage te bemerken, maar niets dat de werking belemmerd.
Ventajas
Gaat lang mee, zelf na jaren intensief gebruik, een krachtige zender laat toe het te gebruiken in het gehele huis, goede kwaliteit batterij, goede audiokwaliteit
Contras
Het zend/laadstation is niet zo goed ontworpen, soms moet je moeite doen om de koptelefoon aan te sluiten. De zendingen zijn ook op een open kanaal, dus andere ontvangers kunnen alles oppiken
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHC8525 Wireless hi-fi headphones
Fecha de uso 2018-08-28
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHC8525 Wireless hi-fi headphones
Fecha de uso 2018-08-28
frcois2
10/12/2018
België
Zeer goede koptelefoon
Maar spijtig genoeg heeft mijn koptelefoon het na 15 jaar , denk ik , ik weet niet meer precies wanneer ik hem gekocht heb , het begeven . Of de batterijen zijn kapot of het toestel werkt niet meer . Ben er al die tijd zeer gelukkig mee geweest en ik denk erover om opnieuw zo'n koptelefoon te kopen . Ik heb hem nog bij Neckermann gekocht , denk in 2003 .
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHC8525 Wireless hi-fi headphones
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHC8525 Wireless hi-fi headphones