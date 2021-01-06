ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

  • Imagen solo del producto
  • Fotografía del producto en el extremo superior derecho delantero
  • Fotografía del control remoto
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del embalaje
  • Imagen solo del producto
  • Fotografía del producto en el extremo superior derecho delantero
  • Fotografía del control remoto
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del embalaje

Descatalogado

Auricular Hi-Fi inalámbrico

SHC8545/00

3.3

| (8) Reseñas

Excelente música inalámbrica

Libertad para disfrutar de la música en cualquier lugar de la casa. Gracias a la reproducción de sonido con función de sintonización automática, estos auriculares estéreo son lo último en comodidad personal.

Ver todos los beneficios

con sintonización automática para mayor comodidad

Excelente música inalámbrica

Tres sistemas de ajuste para mejor adaptación y rendimiento de graves

Disfruta de un ajuste cómodo y un mejor rendimiento de los graves gracias a los tres sistemas de ajuste que integran los auriculares para que se adapten de forma natural a tus orejas.

Las almohadillas premoldeadas garantizan comodidad

La forma ergonómica tridimensional de la almohadilla distribuye uniformemente la carga para que se ajusten mejor y resulten más cómodas

Cubre toda la oreja para optimizar la calidad del sonido

Los auriculares de tamaño natural de estos auriculares de Philips cubren toda la oreja para conseguir una mejor calidad de sonido, y además proporcionan espacio para un controlador más grande y de mayor rendimiento.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.3

de 4

8

Reseñas

06/01/2021

España

España

MUY BUEN PRODUCTO Y DURADERO

ME GUSTA TODO DE ESTE PRODUCTO pero me resulta dificil encontrar baterias.

Ventajas

TODO

Contras

LAS BATERIAS DEBERIAN DURAR MAS TIEMPO

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHC8545 Auricular Hi-Fi inalámbrico

Fecha de uso 2019-01-06

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHC8545 Auricular Hi-Fi inalámbrico

Fecha de uso 2019-01-06

17/12/2013

España

España

Este producto posee unas características excelentes.

El sonido es excelente y además se escuchan matices que en la escucha de la tv no se aprecian en el ambiente.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHC8545 Auricular Hi-Fi inalámbrico

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHC8545 Auricular Hi-Fi inalámbrico

16/09/2020

Deutschland

Deutschland

2010 gekauft und seither ohne Probleme

Guter, satter Sound, irre Reichweite, zwo Stockwerke runter, bis zum Kiosk ( ca. 100 Meter total ) und sehr gut verarbeitet. Besonders Spooky - im positiven Sinn : Die Batterien bzw. die AAA-Akkus sind immer noch dieselben von damals, somit als 10 Jahre alt.

Ventajas

Viele

Contras

Keine

Esta reseña se realizó para SHC8545 Kabelloser HiFi-Kopfhörer

Fecha de uso 2018-09-16

Esta reseña se realizó para SHC8545 Kabelloser HiFi-Kopfhörer

Fecha de uso 2018-09-16

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.