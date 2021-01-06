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Descatalogado
SHC8545/00
Excelente música inalámbrica
Libertad para disfrutar de la música en cualquier lugar de la casa. Gracias a la reproducción de sonido con función de sintonización automática, estos auriculares estéreo son lo último en comodidad personal.
Disfruta de un ajuste cómodo y un mejor rendimiento de los graves gracias a los tres sistemas de ajuste que integran los auriculares para que se adapten de forma natural a tus orejas.
La forma ergonómica tridimensional de la almohadilla distribuye uniformemente la carga para que se ajusten mejor y resulten más cómodas
Los auriculares de tamaño natural de estos auriculares de Philips cubren toda la oreja para conseguir una mejor calidad de sonido, y además proporcionan espacio para un controlador más grande y de mayor rendimiento.
3.3
de 4
8
Reseñas
PIRATA 1954
06/01/2021
España
MUY BUEN PRODUCTO Y DURADERO
ME GUSTA TODO DE ESTE PRODUCTO pero me resulta dificil encontrar baterias.
Ventajas
TODO
Contras
LAS BATERIAS DEBERIAN DURAR MAS TIEMPO
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHC8545 Auricular Hi-Fi inalámbrico
Fecha de uso 2019-01-06
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHC8545 Auricular Hi-Fi inalámbrico
Fecha de uso 2019-01-06
indaleci
17/12/2013
España
Este producto posee unas características excelentes.
El sonido es excelente y además se escuchan matices que en la escucha de la tv no se aprecian en el ambiente.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHC8545 Auricular Hi-Fi inalámbrico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHC8545 Auricular Hi-Fi inalámbrico
Juddel72
16/09/2020
Deutschland
2010 gekauft und seither ohne Probleme
Guter, satter Sound, irre Reichweite, zwo Stockwerke runter, bis zum Kiosk ( ca. 100 Meter total ) und sehr gut verarbeitet. Besonders Spooky - im positiven Sinn : Die Batterien bzw. die AAA-Akkus sind immer noch dieselben von damals, somit als 10 Jahre alt.
Ventajas
Viele
Contras
Keine
Esta reseña se realizó para SHC8545 Kabelloser HiFi-Kopfhörer
Fecha de uso 2018-09-16
Esta reseña se realizó para SHC8545 Kabelloser HiFi-Kopfhörer
Fecha de uso 2018-09-16