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Descatalogado

Auricular Hi-Fi inalámbrico

SHD8600UG/10

3.5

| (27) Reseñas

Música inalámbrica nítida

Auriculares SHD8600UG/10 para disfrutar con libertad de la televisión y la música en toda la casa. La transmisión digital proporciona una recepción sin distorsiones y una buena reproducción del sonido. Los auriculares giratorios y la banda interior auto-ajustable ofrecen un ajuste y una comodidad adicionales.

Ver todos los beneficios

Inalámbrico digital

Música inalámbrica nítida

  • Supraaural

  • Negro

Transmisión digital nítida (2,4 GHz)

La transmisión digital de 2,4 GHz evita la compresión y la pérdida de datos entre el transmisor y los auriculares. Las señales digitales se convierten en señales analógicas al final del proceso de transmisión. El resultado es un sonido de calidad excepcional, con una acústica fluida y prácticamente sin pérdida de detalles.

Altavoces ajustados acústicamente para una calidad de sonido excepcional

Los altavoces ajustados acústicamente producen un sonido puro y equilibrado con una claridad y precisión superiores tanto en los tonos agudos como en los niveles de graves más profundos.

La banda interior auto-ajustable garantiza una adaptación cómoda

La banda de sujeción interna de estos auriculares de Philips permite un perfecto ajuste a la cabeza. El mecanismo se ajusta automáticamente para tu comodidad.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.5

de 4

27

Reseñas

02/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Excellent design and comfortable to use.

After a little difficulty in getting sufficient volume when I discovered that my TV allowed the headphone socket output volume to be adjusted this head set is remarkably comfortable and easy to use. Perhaps the one slight downside is the difficulty in placing the set in the charge cradle. But I'll soon master that. Altogether a very good buy.

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Esta reseña se realizó para SHD8600UG Wireless HiFi Headphone

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02/04/2016

Deutschland

Deutschland

Sehr guter Klang

Die Übertragung innerhalb der Wohnung ist trotz Betonwänden einwandfrei

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Esta reseña se realizó para SHD8600UG Kabelloser HiFi-Kopfhörer

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15/05/2014

Italia

Italia

ottimo rapporto qualità prezzo

Fidandomi delle diverse recensioni positive incontrate su siti e-commerce, ho acquistato questa ottima cuffia wireless. Ho fatto bene, il prodotto risponde ai requisiti descritti. Ottimi bassi, dialoghi chiari.

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