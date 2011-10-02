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Descatalogado
SHD8600UG/10
Música inalámbrica nítida
Auriculares SHD8600UG/10 para disfrutar con libertad de la televisión y la música en toda la casa. La transmisión digital proporciona una recepción sin distorsiones y una buena reproducción del sonido. Los auriculares giratorios y la banda interior auto-ajustable ofrecen un ajuste y una comodidad adicionales.
Supraaural
Negro
La transmisión digital de 2,4 GHz evita la compresión y la pérdida de datos entre el transmisor y los auriculares. Las señales digitales se convierten en señales analógicas al final del proceso de transmisión. El resultado es un sonido de calidad excepcional, con una acústica fluida y prácticamente sin pérdida de detalles.
Los altavoces ajustados acústicamente producen un sonido puro y equilibrado con una claridad y precisión superiores tanto en los tonos agudos como en los niveles de graves más profundos.
La banda de sujeción interna de estos auriculares de Philips permite un perfecto ajuste a la cabeza. El mecanismo se ajusta automáticamente para tu comodidad.
3.5
de 4
27
Reseñas
KeithO
02/10/2011
United Kingdom
Excellent design and comfortable to use.
After a little difficulty in getting sufficient volume when I discovered that my TV allowed the headphone socket output volume to be adjusted this head set is remarkably comfortable and easy to use. Perhaps the one slight downside is the difficulty in placing the set in the charge cradle. But I'll soon master that. Altogether a very good buy.
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Esta reseña se realizó para SHD8600UG Wireless HiFi Headphone
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Pfalzkater
02/04/2016
Deutschland
Sehr guter Klang
Die Übertragung innerhalb der Wohnung ist trotz Betonwänden einwandfrei
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Esta reseña se realizó para SHD8600UG Kabelloser HiFi-Kopfhörer
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attilio48
15/05/2014
Italia
ottimo rapporto qualità prezzo
Fidandomi delle diverse recensioni positive incontrate su siti e-commerce, ho acquistato questa ottima cuffia wireless. Ho fatto bene, il prodotto risponde ai requisiti descritti. Ottimi bassi, dialoghi chiari.
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