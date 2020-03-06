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Descatalogado
SHD8700/10
Música sin cables
Libertad para disfrutar de la televisión y la música en toda la casa con estos auriculares. La transmisión digital proporciona una recepción sin distorsiones y una buena reproducción del sonido. Los auriculares giratorios y la banda interior auto-ajustable ofrecen un ajuste y una comodidad adicionales.
Imán de 40 mm con cierre posterior.
Supraaural
La transmisión digital de 2,4 GHz evita la compresión y la pérdida de datos entre el transmisor y los auriculares. Las señales digitales se convierten en señales analógicas al final del proceso de transmisión. El resultado es un sonido de calidad excepcional, con una acústica fluida y prácticamente sin pérdida de detalles.
Los altavoces ajustados acústicamente producen un sonido puro y equilibrado con una claridad y precisión superiores tanto en los tonos agudos como en los niveles de graves más profundos.
La banda de sujeción interna de estos auriculares de Philips permite un perfecto ajuste a la cabeza. El mecanismo se ajusta automáticamente para tu comodidad.
3.2
de 4
18
Reseñas
1942Dolfijn
06/03/2020
Nederland
Empleado de Philips
Geweldig apparaat. Je voelt hem niet op je hoofd.
[Employee of philipsglobal] Gebruik hem voor de tv en geeft een mooi warm geluid. Zelfs op grote afstand van de tv.
Ventajas
Mooi warm geluid en zit lekker op je hoofd.
Contras
Geen
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Esta reseña se realizó para SHD8700 Digital wireless headphones
Fecha de uso 2018-03-06
Sí, recomiendo este producto
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Fecha de uso 2018-03-06
42Dolfijn
22/05/2017
Nederland
Bijzonder mooi geluid
Mooi uiterlijk en zeer goed geluid. Jammer van een mankement maar dat is door Philips op een zeer snelle en goede wijze opgelost. Komplimenten
Sí, recomiendo este producto
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hendr99
28/02/2017
Nederland
perfecte prijs/prestatie
Deze hoofdtelefoon biedt een uitstekend geluid en de installatie is eenvoudig. Het geluid is perfect en de set biedt een goed draagcomfort. De bijgeleverde batterijen hebben een capaciteit van 900maH en gaan lang mee. Kortom, de hoofdtelefoon biedt vergeleken andere merken een uitstekende prijs/performance!
Sí, recomiendo este producto
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