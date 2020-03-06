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Descatalogado

Auriculares digitales inalámbricos

SHD8700/10

3.2

| (18) Reseñas

Música sin cables

Libertad para disfrutar de la televisión y la música en toda la casa con estos auriculares. La transmisión digital proporciona una recepción sin distorsiones y una buena reproducción del sonido. Los auriculares giratorios y la banda interior auto-ajustable ofrecen un ajuste y una comodidad adicionales.

Ver todos los beneficios

Auriculares cómodos y ligeros

Música sin cables

  • Imán de 40 mm con cierre posterior.

  • Supraaural

Transmisión digital nítida (2,4 GHz)

La transmisión digital de 2,4 GHz evita la compresión y la pérdida de datos entre el transmisor y los auriculares. Las señales digitales se convierten en señales analógicas al final del proceso de transmisión. El resultado es un sonido de calidad excepcional, con una acústica fluida y prácticamente sin pérdida de detalles.

Altavoces ajustados acústicamente para una calidad de sonido excepcional

Los altavoces ajustados acústicamente producen un sonido puro y equilibrado con una claridad y precisión superiores tanto en los tonos agudos como en los niveles de graves más profundos.

La banda interior auto-ajustable garantiza una adaptación cómoda

La banda de sujeción interna de estos auriculares de Philips permite un perfecto ajuste a la cabeza. El mecanismo se ajusta automáticamente para tu comodidad.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.2

de 4

18

Reseñas

06/03/2020

Nederland

Nederland

Empleado de Philips

Geweldig apparaat. Je voelt hem niet op je hoofd.

[Employee of philipsglobal] Gebruik hem voor de tv en geeft een mooi warm geluid. Zelfs op grote afstand van de tv.

Ventajas

Mooi warm geluid en zit lekker op je hoofd.

Contras

Geen

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHD8700 Digital wireless headphones

Fecha de uso 2018-03-06

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHD8700 Digital wireless headphones

Fecha de uso 2018-03-06

22/05/2017

Nederland

Nederland

Bijzonder mooi geluid

Mooi uiterlijk en zeer goed geluid. Jammer van een mankement maar dat is door Philips op een zeer snelle en goede wijze opgelost. Komplimenten

Sí, recomiendo este producto

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28/02/2017

Nederland

Nederland

perfecte prijs/prestatie

Deze hoofdtelefoon biedt een uitstekend geluid en de installatie is eenvoudig. Het geluid is perfect en de set biedt een goed draagcomfort. De bijgeleverde batterijen hebben een capaciteit van 900maH en gaan lang mee. Kortom, de hoofdtelefoon biedt vergeleken andere merken een uitstekende prijs/performance!

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