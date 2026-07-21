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Descatalogado
Asistencia
SHD9100/00
Descatalogado
¿Puedo usar más de un juego de auriculares Philips en la misma habitación?
¿Por qué tengo que cargar las baterías durante 10 horas antes del primer uso?
¿Puedo usar 2 auriculares Philips con una estación base?
¿A qué frecuencia funcionan los auriculares Philips?
¿Cómo mejoro la vida de la batería de mis auriculares Philips?
¿Cómo limpio mis auriculares Philips?
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