Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Política de devolución de 30 días
Descatalogado
SHE1455BK/10
Graves dinámicos
Altavoces con graves dinámicos y un sonido nítido.
Intrauditivo
Negro
Para prolongar la vida útil del producto, la goma flexible situada entre los auriculares y el cable protege la conexión de los daños causados por la curvatura continua del cable.
La longitud de cable ideal que te dará la libertad de colocar tu dispositivo de audio donde quieras.
Los pequeños controladores de altavoces de estos auriculares Philips se adaptan cómodamente a la oreja y gracias a su ajuste excepcionalmente cómodo consiguen bloquear el ruido exterior para ofrecer una experiencia de audición intensa.
Opiniones