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Descatalogado

Auriculares intrauditivos

SHE1455BK/10

Graves dinámicos

Altavoces con graves dinámicos y un sonido nítido.

Ver todos los beneficios

Reproduce música y habla

Graves dinámicos

  • Intrauditivo

  • Negro

Sistema de protección de goma para el cable que aumenta la duración

Para prolongar la vida útil del producto, la goma flexible situada entre los auriculares y el cable protege la conexión de los daños causados por la curvatura continua del cable.

Un cable de 1,2 m de longitud ideal para utilizarlo en el exterior

La longitud de cable ideal que te dará la libertad de colocar tu dispositivo de audio donde quieras.

Perfecto sellado intrauditivo para eliminar el ruido externo

Los pequeños controladores de altavoces de estos auriculares Philips se adaptan cómodamente a la oreja y gracias a su ajuste excepcionalmente cómodo consiguen bloquear el ruido exterior para ofrecer una experiencia de audición intensa.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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