ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

  • Graves extra
  • Graves extra
  • Graves extra
  • Graves extra
  • Graves extra
  • Graves extra
  • Graves extra
  • Graves extra
  • Graves extra
  • Graves extra

Descatalogado

Auriculares

SHE3010BK/00

5
| (4) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

Disponible en

Blanco
Blanco
Blue
Blue
Negro
Negro
Rojo
Rojo
Graves extra
Los auriculares Philips SHE3010 con estructura blanda ofrecen un ajuste cómodo y ligero. Disponibles en colores vivos y llamativos que van con tu estilo.
Ver todos los beneficios

Estructura blanda para un ajuste cómodo

Graves extra

  • Abier. parte post. con control. 14,8 mm

  • Auricular

Diseño Flexi-Grip para mayor durabilidad

Una pieza blanda y flexible protege la conexión del cable contra los daños que podrían ocasionarse al doblarlo repetidamente.

Los imanes de neodimio mejoran el rendimiento de los graves y la sensibilidad

El neodimio es el mejor material para crear un potente campo magnético y conseguir mayor sensibilidad en una bobina móvil, mejorando así la respuesta de graves y aumentando la calidad del sonido en general.

La estructura blanda garantiza un ajuste cómodo

La estructura de goma transparente del auricular se amolda a la forma de la oreja para que puedas escuchar música con comodidad.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

5.0

de 4

4

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

03/04/2025

Deutschland

Deutschland

Beste kopfhörer aller Zeiten!

Dies sind die besten kopfhörer ALLER ZEITEN! Ich nutze nur noch diese seit über 10 Jahren. Bitte wieder verkaufen auch in mehr Farben wie bspw. Rosa. Der Klang ist hervorragend! Und das aller wichtigste,...die Form. Alle anderen sind mir ständig aus den Ohren gefallen. Und ich hab so ziemlich jede Form durchprobiert. NUR diese passen perfekt in mein Ohr. Ohne zu drücken und das nach stunden, ohne rauszufallen, ohne irgendwie zu stören. Sie sind einfach rundum perfekt! Ich hab eine große Bitte an philips.... bitte macht von dieser form auch kabellose kopfhörer. BITTE! Alle anderen fallen eben raus, diese nicht. 😭🩷 Gibt bestimmt noch viele andere da draußen, mit kleinen Ohren....

Ventajas

Passt ins Ohr. Fallen nicht raus. Drücken nicht, auch nach mehreren Stunden nicht.

Contras

Keine

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHE3010WT Earbuds

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHE3010WT Earbuds

21/10/2019

Nederland

Nederland

Beste oordopjes die ik ooit heb gehad!!

Beste oordopjes die ooit heb gehad. Zitten fijn in je oor, vallen er niet uit (tijdens het sporten) door rubbertje, geluid is supergoed en het wat ik fijn vind is dat ze plat zijn. Ik ben dan ook zwaar teleurgesteld dat ze nergens meer te krijgen zijn. Had ik dit geweten dan had ik een voorraad aangelegd. Oordopjes die ik nu gebruik (ander merk) storen tijdens het muziek luisteren en zijn stukken minder fijn dan deze Philips oordopjes. Hoop dat ze nog weer terug komen, maar ik betwijfel het :(

Ventajas

geluid is goed, blijven goed zitten in je oor ook tijdens het sporten, plat, prijs-kwaliteit is goed, Links en Rechts oordop

Contras

Niet meer verkrijgbaar :(

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHE3010BK Hoofdtelefoon met oordopjes

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHE3010BK Hoofdtelefoon met oordopjes

03/03/2019

Deutschland

Deutschland

Vergleichbares wird noch gesucht

Ich benutze diese Kopfhörer seit 2016 und bin seitdem sehr zufrieden. Für den Preis sind sie über durchschnittlich gut. Der extra Bass ist angenehm (nicht zu viel) und die Kopfhörer bringen auch kein Rauschen bei einer künstlichen Erhöhung der Lautstärke. Für mich war auch sehr wichtig, dass es keine Kopfhörer sind die sich "festsaugen", ich persönlich bekomme immer Kopfschmerzen davon. Seit diese nicht mehr hergestellt werden, suche ich vergeblich einen Ersatz. Woraus sich auch der einzige Nachteil ableiten lässt: sie sind anfällig für Kabelbruch. Ich brauche nach maximal 1 1/2 Jahren ein neues Paar.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHE3010BK Earbuds

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHE3010BK Earbuds

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.