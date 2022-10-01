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Descatalogado
Graves enriquecidos, sonido claro
Diseñados para un ajuste y una comodidad óptimos, los auriculares SHE3200 disponen de controladores de 14,2 mm y rejilla de ventilación de graves para ofrecer unos graves enriquecidos y un sonido claro. Dispones de 6 vibrantes colores a juego con tu Apple Watch.
Control. 14,2 mm, abiertos parte post.
Auricular
Los controladores de altavoz de alta calidad de 14,2 mm con imán de neodimio proporcionan unos graves profundos y un sonido nítido.
El diseño se basa en la forma de la oreja para que sean cómodos de llevar y se ajusten a la perfección a todo el mundo.
El neodimio es el mejor material para crear un potente campo magnético capaz de incrementar la sensibilidad en una bobina móvil, lo que mejora la respuesta de los graves y aumenta la calidad del sonido en general.
4.7
de 4
3
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Reingold
01/10/2022
Deutschland
bessere gibt es nicht mehr SCHADE
Super besser geht nicht leider bekommt man diese nict mehr
Ventajas
alles gut
Contras
keine
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHE3200BK Kopfhörer
Fecha de uso 2020-10-01
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHE3200BK Kopfhörer
Fecha de uso 2020-10-01
Thilo22
10/10/2017
Deutschland
Bereits zum zweiten Mal zufrieden
Diese Kopfhörer sind für diesen Preis wirklich unschlagbar: ich habe mir nun bereits das zweite Paar gekauft, weil mich das erste so überzeugt hat. Aber warum? Die Kopfhörer sind in der sehr seltenen Form der "Ear-Buds", das heißt, dass sie nicht dieses Gefühl eines verstopften Ohres verursachen. Nach einer Zeit könnte man sogar glatt vergessen, dass man sie im Ohr hat, so leicht sind sie. Und natürlich der Klang, so unglaublich präzise werden die Höhen und vor allem die tiefen, satten Bässe wiedergegeben, es ist wirklich herrlich. Lange habe ich nach Kophörern wie diesen gesucht und habe sie endlich gefunden. Und sollte sich ein Paar mal verabschieden - bis jetzt hält das erste tapfer seit locker 2 Jahren - würde ich mir ohne zu zögern ein drittes bestellen. Empfehlung an jeden!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHE3200BK Kopfhörer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHE3200BK Kopfhörer
pauledd
20/12/2020
Deutschland
Relativ guter Sound
Von den wenigen Ohrstöpseln die man sich nicht in den Gehörgang quetschen muss die noch übriggeblieben sind ist dieser einer der noch relativ gut und ausgewogen klingt. LEIDER nicht mehr käuflich :( :( Hatte mir als Ersatz die Philips SHE1350/00 gekauft... das geht überhaupt nicht! Grottiger Frequenzgang. Und nun suche ich ewig weiter nach Ersatz für die SHE3200 :(
Ventajas
Muss nicht in den Gehörgang gequetscht werden und Klingt trotzdem gut.
Contras
Nicht mehr kaufbar.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHE3200BK Kopfhörer
Fecha de uso 2018-12-20
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHE3200BK Kopfhörer
Fecha de uso 2018-12-20