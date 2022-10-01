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Descatalogado

Auriculares

SHE3200PP/00

4.7

| (3) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

Graves enriquecidos, sonido claro

Diseñados para un ajuste y una comodidad óptimos, los auriculares SHE3200 disponen de controladores de 14,2 mm y rejilla de ventilación de graves para ofrecer unos graves enriquecidos y un sonido claro. Dispones de 6 vibrantes colores a juego con tu Apple Watch.

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Diseñados para ajustarse cómodamente a la forma de la oreja

Graves enriquecidos, sonido claro

  • Control. 14,2 mm, abiertos parte post.

  • Auricular

Controladores de altavoz de 14,2 mm para unos graves profundos y un sonido nítido

Controladores de altavoz de 14,2 mm para unos graves profundos y un sonido nítido

Los controladores de altavoz de alta calidad de 14,2 mm con imán de neodimio proporcionan unos graves profundos y un sonido nítido.

Diseñados para ajustarse cómodamente a la forma de la oreja

El diseño se basa en la forma de la oreja para que sean cómodos de llevar y se ajusten a la perfección a todo el mundo.

Diseño Flexi-Grip para mayor durabilidad

Diseño Flexi-Grip para mayor durabilidad

Una pieza blanda y flexible que conecta la carcasa y el cable protege la conexión del cable de los daños, incluso si este se dobla en exceso.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.7

de 4

3

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

01/10/2022

Deutschland

Deutschland

bessere gibt es nicht mehr SCHADE

Super besser geht nicht leider bekommt man diese nict mehr

Ventajas

alles gut

Contras

keine

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHE3200BK Kopfhörer

Fecha de uso 2020-10-01

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHE3200BK Kopfhörer

Fecha de uso 2020-10-01

10/10/2017

Deutschland

Deutschland

Bereits zum zweiten Mal zufrieden

Diese Kopfhörer sind für diesen Preis wirklich unschlagbar: ich habe mir nun bereits das zweite Paar gekauft, weil mich das erste so überzeugt hat. Aber warum? Die Kopfhörer sind in der sehr seltenen Form der "Ear-Buds", das heißt, dass sie nicht dieses Gefühl eines verstopften Ohres verursachen. Nach einer Zeit könnte man sogar glatt vergessen, dass man sie im Ohr hat, so leicht sind sie. Und natürlich der Klang, so unglaublich präzise werden die Höhen und vor allem die tiefen, satten Bässe wiedergegeben, es ist wirklich herrlich. Lange habe ich nach Kophörern wie diesen gesucht und habe sie endlich gefunden. Und sollte sich ein Paar mal verabschieden - bis jetzt hält das erste tapfer seit locker 2 Jahren - würde ich mir ohne zu zögern ein drittes bestellen. Empfehlung an jeden!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHE3200BK Kopfhörer

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHE3200BK Kopfhörer

20/12/2020

Deutschland

Deutschland

Relativ guter Sound

Von den wenigen Ohrstöpseln die man sich nicht in den Gehörgang quetschen muss die noch übriggeblieben sind ist dieser einer der noch relativ gut und ausgewogen klingt. LEIDER nicht mehr käuflich :( :( Hatte mir als Ersatz die Philips SHE1350/00 gekauft... das geht überhaupt nicht! Grottiger Frequenzgang. Und nun suche ich ewig weiter nach Ersatz für die SHE3200 :(

Ventajas

Muss nicht in den Gehörgang gequetscht werden und Klingt trotzdem gut.

Contras

Nicht mehr kaufbar.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHE3200BK Kopfhörer

Fecha de uso 2018-12-20

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHE3200BK Kopfhörer

Fecha de uso 2018-12-20

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