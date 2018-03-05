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Descatalogado

Auriculares intrauditivos

SHE3205BL/00

4.6

| (11) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

Disponible en

Blanco
Blanco
Blue
Blue
Negro
Negro

Graves enriquecidos, sonido claro

Diseñados para un ajuste y una comodidad óptimos, los auriculares SHE3205 disponen de controladores de 14,2 mm y rejilla de ventilación de graves para ofrecer unos graves enriquecidos y un sonido nítido. El micrófono integrado te permite cambiar fácilmente entre música y llamadas. Dispones de 6 vibrantes colores a juego con tu Apple Watch.

Ver todos los beneficios

Diseñados para ajustarse cómodamente a la forma de la oreja

Graves enriquecidos, sonido claro

  • Control. 14,2 mm, abiertos parte post.

  • Auricular

Controladores de altavoz de 14,2 mm para unos graves profundos y un sonido nítido

Controladores de altavoz de 14,2 mm para unos graves profundos y un sonido nítido

Los controladores de altavoz de alta calidad de 14,2 mm con imán de neodimio proporcionan unos graves profundos y un sonido nítido.

Con el micrófono integrado podrás cambiar entre la música y las llamadas telefónicas

Con el micrófono integrado podrás cambiar entre la música y las llamadas telefónicas

El micrófono integrado te permite cambiar fácilmente entre la música y las llamadas telefónicas para que mantengas siempre el contacto con lo que más te importa.

Diseñados para ajustarse cómodamente a la forma de la oreja

El diseño se basa en la forma de la oreja para que sean cómodos de llevar y se ajusten a la perfección a todo el mundo.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.6

de 4

11

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

05/03/2018

United Kingdom

United Kingdom

Impressed

I bought these as a stop gap while my usual headphones were being replaced for the second time under warranty. I was amazed to find out that even though these cost a quarter of the price of my usual ones they actually sound way better - so I am keeping them for daily use. I like the simple design, flat cable and clearly marked left and right.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHE3205WT In-Ear Headphones

Sí, recomiendo este producto

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02/02/2018

United Kingdom

United Kingdom

just amazing great features

i brought these headphones and they are amazing they have great bass. but i wish they made it in wireless. it has a really nice design/look. they look like apple headphones but i think they are better! :) :) :) :) :) five star I REALLY RECOMMEND THESE

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHE3205WT In-Ear Headphones

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26/09/2017

United Kingdom

United Kingdom

Immence

Fantastic. One (if not the best )in-ear headphones I have bought EVER. Crystal clear from the lowest bass to the slightest tap of a symbol. Nicely fitting (even in my big ears).

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHE3205WT In-Ear Headphones

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