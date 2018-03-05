Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Política de devolución de 30 días
Descatalogado
Graves enriquecidos, sonido claro
Diseñados para un ajuste y una comodidad óptimos, los auriculares SHE3205 disponen de controladores de 14,2 mm y rejilla de ventilación de graves para ofrecer unos graves enriquecidos y un sonido nítido. El micrófono integrado te permite cambiar fácilmente entre música y llamadas. Dispones de 6 vibrantes colores a juego con tu Apple Watch.
Control. 14,2 mm, abiertos parte post.
Auricular
Los controladores de altavoz de alta calidad de 14,2 mm con imán de neodimio proporcionan unos graves profundos y un sonido nítido.
El micrófono integrado te permite cambiar fácilmente entre la música y las llamadas telefónicas para que mantengas siempre el contacto con lo que más te importa.
El diseño se basa en la forma de la oreja para que sean cómodos de llevar y se ajusten a la perfección a todo el mundo.
4.6
de 4
11
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
RossA
05/03/2018
United Kingdom
Impressed
I bought these as a stop gap while my usual headphones were being replaced for the second time under warranty. I was amazed to find out that even though these cost a quarter of the price of my usual ones they actually sound way better - so I am keeping them for daily use. I like the simple design, flat cable and clearly marked left and right.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHE3205WT In-Ear Headphones
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHE3205WT In-Ear Headphones
HEADPHONES
02/02/2018
United Kingdom
just amazing great features
i brought these headphones and they are amazing they have great bass. but i wish they made it in wireless. it has a really nice design/look. they look like apple headphones but i think they are better! :) :) :) :) :) five star I REALLY RECOMMEND THESE
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHE3205WT In-Ear Headphones
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHE3205WT In-Ear Headphones
UrbanFerrit71
26/09/2017
United Kingdom
Immence
Fantastic. One (if not the best )in-ear headphones I have bought EVER. Crystal clear from the lowest bass to the slightest tap of a symbol. Nicely fitting (even in my big ears).
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHE3205WT In-Ear Headphones
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHE3205WT In-Ear Headphones