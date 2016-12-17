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Descatalogado

Auriculares intrauditivos

SHE3205PP/00

5

| (1) Reseña | 100% ha recomendado este producto

Graves enriquecidos, sonido claro

Diseñados para un ajuste y una comodidad óptimos, los auriculares SHE3205 disponen de controladores de 14,2 mm y rejilla de ventilación de graves para ofrecer unos graves enriquecidos y un sonido nítido. El micrófono integrado te permite cambiar fácilmente entre música y llamadas. Dispones de 6 vibrantes colores a juego con tu Apple Watch.

Ver todos los beneficios

Diseñados para ajustarse cómodamente a la forma de la oreja

Graves enriquecidos, sonido claro

  • Control. 14,2 mm, abiertos parte post.

  • Auricular

Diseñados para ajustarse cómodamente a la forma de la oreja

El diseño se basa en la forma de la oreja para que sean cómodos de llevar y se ajusten a la perfección a todo el mundo.

Controladores de altavoz de 14,2 mm para unos graves profundos y un sonido nítido

Controladores de altavoz de 14,2 mm para unos graves profundos y un sonido nítido

Los controladores de altavoz de alta calidad de 14,2 mm con imán de neodimio proporcionan unos graves profundos y un sonido nítido.

Con el micrófono integrado podrás cambiar entre la música y las llamadas telefónicas

Con el micrófono integrado podrás cambiar entre la música y las llamadas telefónicas

El micrófono integrado te permite cambiar fácilmente entre la música y las llamadas telefónicas para que mantengas siempre el contacto con lo que más te importa.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

5.0

de 4

1

Reseña

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

17/12/2016

United Kingdom

United Kingdom

Microphone on the left earpiece

The sound is good, the fit is comfortable that it does not stick too deep into my ear nor come off too easily when i shake my head (i just shook my head while writing this review to make sure) overall it's good but what's a bit of bothersome for me is the location of microphone. i have been heavily using earphones and earpods that came from my phone for the past 5 years and i'm really used to how earpods feel. i bought this as a cheap(er) replacement for my lost earpods :( i hope i will get used to this very soon.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHE3205PP In-Ear Headphones

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Esta reseña se realizó para SHE3205PP In-Ear Headphones

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