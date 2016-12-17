Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Política de devolución de 30 días
Descatalogado
Graves enriquecidos, sonido claro
Diseñados para un ajuste y una comodidad óptimos, los auriculares SHE3205 disponen de controladores de 14,2 mm y rejilla de ventilación de graves para ofrecer unos graves enriquecidos y un sonido nítido. El micrófono integrado te permite cambiar fácilmente entre música y llamadas. Dispones de 6 vibrantes colores a juego con tu Apple Watch.
Control. 14,2 mm, abiertos parte post.
Auricular
El diseño se basa en la forma de la oreja para que sean cómodos de llevar y se ajusten a la perfección a todo el mundo.
Los controladores de altavoz de alta calidad de 14,2 mm con imán de neodimio proporcionan unos graves profundos y un sonido nítido.
El micrófono integrado te permite cambiar fácilmente entre la música y las llamadas telefónicas para que mantengas siempre el contacto con lo que más te importa.
5.0
de 4
1
Reseña
100%
ha recomendado este producto
gendertrouble
17/12/2016
United Kingdom
Microphone on the left earpiece
The sound is good, the fit is comfortable that it does not stick too deep into my ear nor come off too easily when i shake my head (i just shook my head while writing this review to make sure) overall it's good but what's a bit of bothersome for me is the location of microphone. i have been heavily using earphones and earpods that came from my phone for the past 5 years and i'm really used to how earpods feel. i bought this as a cheap(er) replacement for my lost earpods :( i hope i will get used to this very soon.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHE3205PP In-Ear Headphones
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHE3205PP In-Ear Headphones