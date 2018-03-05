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Descatalogado

Auriculares intrauditivos

SHE3205WT/00

4.6

| (11) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

Disponible en

Blanco
Blanco
Blue
Blue
Negro
Negro

Graves enriquecidos, sonido claro

Diseñados para un ajuste y una comodidad óptimos, los auriculares SHE3205 disponen de controladores de 14,2 mm y rejilla de ventilación de graves para ofrecer unos graves enriquecidos y un sonido nítido. El micrófono integrado te permite cambiar fácilmente entre música y llamadas. Dispones de 6 vibrantes colores a juego con tu Apple Watch.

Ver todos los beneficios

Diseñados para ajustarse cómodamente a la forma de la oreja

Graves enriquecidos, sonido claro

  • Control. 14,2 mm, abiertos parte post.

  • Auricular

Diseñados para ajustarse cómodamente a la forma de la oreja

El diseño se basa en la forma de la oreja para que sean cómodos de llevar y se ajusten a la perfección a todo el mundo.

Los imanes de neodimio mejoran el rendimiento de los graves

Los imanes de neodimio mejoran el rendimiento de los graves

El neodimio es el mejor material para crear un potente campo magnético capaz de incrementar la sensibilidad en una bobina móvil, lo que mejora la respuesta de los graves y aumenta la calidad del sonido en general.

Controladores de altavoz de 14,2 mm para unos graves profundos y un sonido nítido

Controladores de altavoz de 14,2 mm para unos graves profundos y un sonido nítido

Los controladores de altavoz de alta calidad de 14,2 mm con imán de neodimio proporcionan unos graves profundos y un sonido nítido.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.6

de 4

11

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

05/03/2018

United Kingdom

United Kingdom

Impressed

I bought these as a stop gap while my usual headphones were being replaced for the second time under warranty. I was amazed to find out that even though these cost a quarter of the price of my usual ones they actually sound way better - so I am keeping them for daily use. I like the simple design, flat cable and clearly marked left and right.

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Esta reseña se realizó para SHE3205WT In-Ear Headphones

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02/02/2018

United Kingdom

United Kingdom

just amazing great features

i brought these headphones and they are amazing they have great bass. but i wish they made it in wireless. it has a really nice design/look. they look like apple headphones but i think they are better! :) :) :) :) :) five star I REALLY RECOMMEND THESE

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26/09/2017

United Kingdom

United Kingdom

Immence

Fantastic. One (if not the best )in-ear headphones I have bought EVER. Crystal clear from the lowest bass to the slightest tap of a symbol. Nicely fitting (even in my big ears).

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