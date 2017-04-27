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Descatalogado
SHE4205WT/00
Altavoces de 12,2 mm, abiertos
Auricular
La ligereza no es sinónimo de fragilidad. Diseñado para que puedas llevártelos a cualquier lugar, el cable de los auriculares cuenta con un sistema antitensión integrado para ofrecer una mayor durabilidad y una vida más prolongada.
Diseño icónico con toques brillantes y modernos.
El control remoto fácil de usar te permite reproducir o detener canciones y responder llamadas con solo pulsar un botón.
3.5
de 4
12
Reseñas
JuanB
27/04/2017
España
Magníficos.
Estaba buscando unos auriculares con los que pudiera eschuchar la radio en la cama y poder apoyar la cabeza en la almohada sin que me molestara la presión en la oreja, pues lo he encontrado con este modelo. Incluso a veces me despierto al día siquiente con ellos puestos y sin ninguna molestia. También me van perfectos para hacer footing sin que se muevan. Tienen un sonido muy nítido y unos graves potentes y dulces a la vez.
Esta reseña se realizó para SHE4205BK Auriculares con micrófono
Esta reseña se realizó para SHE4205BK Auriculares con micrófono
KenMrshll
04/11/2018
United Kingdom
Best for outdoors
The best that I have ever had, because they do not protrude from your ears , so fit perfectly if wearing a beanie hat. Also, they fit very comfortably, in that you do not have to jam them into your ears and yet they do not come out when walking.
Esta reseña se realizó para SHE4205BK Headphones with mic
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Pusteblumenstaub
21/12/2022
Deutschland
super Kopfhörer
ie Kopfhörer liegen wunderbar sanft im Ohr, sodass ich auch damit im Liegen hören kann. Der Klang ist gut und auch das Mikrofon gibt einen guten Klang wieder. Die kleine Fernbedienung ist sehr praktisch beim Musik hören, zum Steuern der Lieder. Ich muss somit nicht ständig mein Handy anmachen. Diese Kopfhörer begleiten mich schon eine lange Zeit und ich habe sie schon mehrfach verschenkt.
Ventajas
siehe oben
Contras
keine
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHE4205WT Kopfhörer mit Mikrofon
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHE4205WT Kopfhörer mit Mikrofon