ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

  • Ligereza máxima. Sonido a lo grande.
  • Ligereza máxima. Sonido a lo grande.
  • Ligereza máxima. Sonido a lo grande.
  • Ligereza máxima. Sonido a lo grande.
  • Ligereza máxima. Sonido a lo grande.
  • Ligereza máxima. Sonido a lo grande.
  • Ligereza máxima. Sonido a lo grande.
  • Ligereza máxima. Sonido a lo grande.

Descatalogado

Auriculares con micrófono

SHE4205WT/00

3.5
| (12) Reseñas
Ligereza máxima. Sonido a lo grande.
Un cómodo complemento para tu día a día y realmente cómodos, los auriculares Philips Flite Hyprlite ofrecen un sonido nítido con la mayor comodidad. Con su diseño superfino y extremadamente ligero, casi no notarás que los llevas puestos.
Ver todos los beneficios

Unos auriculares que desafían las leyes de la gravedad

Ligereza máxima. Sonido a lo grande.

  • Altavoces de 12,2 mm, abiertos

  • Auricular

Cable duradero con sistema antitensión

Cable duradero con sistema antitensión

La ligereza no es sinónimo de fragilidad. Diseñado para que puedas llevártelos a cualquier lugar, el cable de los auriculares cuenta con un sistema antitensión integrado para ofrecer una mayor durabilidad y una vida más prolongada.

Elegantes toques brillantes metalizados

Elegantes toques brillantes metalizados

Diseño icónico con toques brillantes y modernos.

Control remoto para llamadas manos libres y música

Control remoto para llamadas manos libres y música

El control remoto fácil de usar te permite reproducir o detener canciones y responder llamadas con solo pulsar un botón.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.5

de 4

12

Reseñas

3

27/04/2017

España

España

Magníficos.

Estaba buscando unos auriculares con los que pudiera eschuchar la radio en la cama y poder apoyar la cabeza en la almohada sin que me molestara la presión en la oreja, pues lo he encontrado con este modelo. Incluso a veces me despierto al día siquiente con ellos puestos y sin ninguna molestia. También me van perfectos para hacer footing sin que se muevan. Tienen un sonido muy nítido y unos graves potentes y dulces a la vez.

Esta reseña se realizó para SHE4205BK Auriculares con micrófono

Esta reseña se realizó para SHE4205BK Auriculares con micrófono

04/11/2018

United Kingdom

United Kingdom

Best for outdoors

The best that I have ever had, because they do not protrude from your ears , so fit perfectly if wearing a beanie hat. Also, they fit very comfortably, in that you do not have to jam them into your ears and yet they do not come out when walking.

Esta reseña se realizó para SHE4205BK Headphones with mic

Esta reseña se realizó para SHE4205BK Headphones with mic

21/12/2022

Deutschland

Deutschland

super Kopfhörer

ie Kopfhörer liegen wunderbar sanft im Ohr, sodass ich auch damit im Liegen hören kann. Der Klang ist gut und auch das Mikrofon gibt einen guten Klang wieder. Die kleine Fernbedienung ist sehr praktisch beim Musik hören, zum Steuern der Lieder. Ich muss somit nicht ständig mein Handy anmachen. Diese Kopfhörer begleiten mich schon eine lange Zeit und ich habe sie schon mehrfach verschenkt.

Ventajas

siehe oben

Contras

keine

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHE4205WT Kopfhörer mit Mikrofon

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHE4205WT Kopfhörer mit Mikrofon

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.