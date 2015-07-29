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Descatalogado
Graves puros y profundos en todo momento
Los auriculares intrauditivos Philips SHE8105 cuentan con unos controladores de primera calidad para unos graves realmente intensos y una carcasa resistente de aluminio para una mayor pureza de sonido. Los tubos de sonido ovalados garantizan una comodidad ergonómica y el micrófono integrado de permite cambiar de música a llamadas.
Contr. 8,6 mm, semicerrados
Intrauditivo
Los auriculares intrauditivos vienen en tres almohadillas para elegir un tamaño de pequeño a grande, lo que te permite seleccionar el ajuste perfecto para tus oídos.
El micrófono integrado te permite cambiar fácilmente entre la música y las llamadas telefónicas para que mantengas siempre el contacto.
4.9
de 4
7
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Sara
29/07/2015
Deutschland
Super!
Mir gefallen sie super!! Sehr schönes Design und toller Klang zu einem Top Preis! Kann sie aufjedenfall weiter empfehlen
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHE8105BK InEar-Kopfhörer mit Mikrofon
Sí, recomiendo este producto
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Tobias96
25/07/2015
Deutschland
Philips SHE8105 Absolut gute Ohrhörer..
Rezension des Ohrhörers Philips SHE8105 Heute erhielt ich den Ohrhörer Modell SHE8105, er wird in einer einfachen Pappschachtel mit Display geliefert, enthalten ist der Ohrhörer incl Mikrofon und 3 verschiedene Ohrpolster (Größen S,M,L). Der Ohrhörer macht einen sehr guten Eindruck was die Verarbeitung anbetrifft, er fühlt sich wirklich gut an, nun nahm ich die kleinsten Ohrpolster und machte nun mal eine Hörprobe. Die Ohrhörer sitzen gut im Ohr und ich habe keine Probleme oder anderes beim tragen. Der Ohrhörer klingt sehr gut wie ich finde, die Bässe sind sehr gut und die Höhen klingen auch überzeugend. Das Mikrofon was im Kabel integriert ist verrichtet seine Arbeit auch sehr gut, Gespräche mit dem Smart Phone haben gut funktioniert und es gab keinerlei Schwierigkeiten und die Sprachqualität war auch sehr gut. Ich finde das man bei diesem Ohrhörer einen guten Kompromiss aus Preis/ Leistung erhält , zu dem sie auch sehr Chic aussehen. Mfg Fabio
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHE8105BK InEar-Kopfhörer mit Mikrofon
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aj1303
25/07/2015
Deutschland
Philips SHE8105 Absolut gute Ohrhörer..
Rezension des Ohrhörers Philips SHE8105 Heute erhielt ich den Ohrhörer Modell SHE8105, er wird in einer einfachen Pappschachtel mit Display geliefert, enthalten ist der Ohrhörer incl Mikrofon und 3 verschiedene Ohrpolster (Größen S,M,L). Der Ohrhörer macht einen sehr guten Eindruck was die Verarbeitung anbetrifft, er fühlt sich wirklich gut an, nun nahm ich die kleinsten Ohrpolster und machte nun mal eine Hörprobe. Die Ohrhörer sitzen gut im Ohr und ich habe keine Probleme oder anderes beim tragen. Der Ohrhörer klingt sehr gut wie ich finde, die Bässe sind sehr gut und die Höhen klingen auch überzeugend. Das Mikrofon was im Kabel integriert ist verrichtet seine Arbeit auch sehr gut, Gespräche mit dem Smart Phone haben gut funktioniert und es gab keinerlei Schwierigkeiten und die Sprachqualität war auch sehr gut. Ich finde das man bei diesem Ohrhörer einen guten Kompromiss aus Preis/ Leistung erhält , zu dem sie auch sehr Chic aussehen. Mfg Fabio
Sí, recomiendo este producto
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