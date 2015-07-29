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Descatalogado

Auriculares intrauditivos con micro

SHE8105BK/00

4.9

| (7) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

Graves puros y profundos en todo momento

Los auriculares intrauditivos Philips SHE8105 cuentan con unos controladores de primera calidad para unos graves realmente intensos y una carcasa resistente de aluminio para una mayor pureza de sonido. Los tubos de sonido ovalados garantizan una comodidad ergonómica y el micrófono integrado de permite cambiar de música a llamadas.

Ver todos los beneficios

con una sólida carcasa metálica

Graves puros y profundos en todo momento

  • Contr. 8,6 mm, semicerrados

  • Intrauditivo

Almohadillas de silicona en tres tamaños para elegir un ajuste personalizado

Almohadillas de silicona en tres tamaños para elegir un ajuste personalizado

Los auriculares intrauditivos vienen en tres almohadillas para elegir un tamaño de pequeño a grande, lo que te permite seleccionar el ajuste perfecto para tus oídos.

Controladores de 8,6 mm de nuevo diseño para una respuesta de graves profundos

Controladores de 8,6 mm de nuevo diseño para una respuesta de graves profundos

Control remoto integrado con micrófono para música y llamadas.

Control remoto integrado con micrófono para música y llamadas.

El micrófono integrado te permite cambiar fácilmente entre la música y las llamadas telefónicas para que mantengas siempre el contacto.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.9

de 4

7

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

29/07/2015

Deutschland

Deutschland

Super!

Mir gefallen sie super!! Sehr schönes Design und toller Klang zu einem Top Preis! Kann sie aufjedenfall weiter empfehlen

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHE8105BK InEar-Kopfhörer mit Mikrofon

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Esta reseña se realizó para SHE8105BK InEar-Kopfhörer mit Mikrofon

25/07/2015

Deutschland

Deutschland

Philips SHE8105 Absolut gute Ohrhörer..

Rezension des Ohrhörers Philips SHE8105 Heute erhielt ich den Ohrhörer Modell SHE8105, er wird in einer einfachen Pappschachtel mit Display geliefert, enthalten ist der Ohrhörer incl Mikrofon und 3 verschiedene Ohrpolster (Größen S,M,L). Der Ohrhörer macht einen sehr guten Eindruck was die Verarbeitung anbetrifft, er fühlt sich wirklich gut an, nun nahm ich die kleinsten Ohrpolster und machte nun mal eine Hörprobe. Die Ohrhörer sitzen gut im Ohr und ich habe keine Probleme oder anderes beim tragen. Der Ohrhörer klingt sehr gut wie ich finde, die Bässe sind sehr gut und die Höhen klingen auch überzeugend. Das Mikrofon was im Kabel integriert ist verrichtet seine Arbeit auch sehr gut, Gespräche mit dem Smart Phone haben gut funktioniert und es gab keinerlei Schwierigkeiten und die Sprachqualität war auch sehr gut. Ich finde das man bei diesem Ohrhörer einen guten Kompromiss aus Preis/ Leistung erhält , zu dem sie auch sehr Chic aussehen. Mfg Fabio

Sí, recomiendo este producto

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25/07/2015

Deutschland

Deutschland

Philips SHE8105 Absolut gute Ohrhörer..

Rezension des Ohrhörers Philips SHE8105 Heute erhielt ich den Ohrhörer Modell SHE8105, er wird in einer einfachen Pappschachtel mit Display geliefert, enthalten ist der Ohrhörer incl Mikrofon und 3 verschiedene Ohrpolster (Größen S,M,L). Der Ohrhörer macht einen sehr guten Eindruck was die Verarbeitung anbetrifft, er fühlt sich wirklich gut an, nun nahm ich die kleinsten Ohrpolster und machte nun mal eine Hörprobe. Die Ohrhörer sitzen gut im Ohr und ich habe keine Probleme oder anderes beim tragen. Der Ohrhörer klingt sehr gut wie ich finde, die Bässe sind sehr gut und die Höhen klingen auch überzeugend. Das Mikrofon was im Kabel integriert ist verrichtet seine Arbeit auch sehr gut, Gespräche mit dem Smart Phone haben gut funktioniert und es gab keinerlei Schwierigkeiten und die Sprachqualität war auch sehr gut. Ich finde das man bei diesem Ohrhörer einen guten Kompromiss aus Preis/ Leistung erhält , zu dem sie auch sehr Chic aussehen. Mfg Fabio

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