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Descatalogado
Sonido potente
Estos auriculares SHL3000 de Philips proporcionan un sonido y unos graves potentes. Diseñados con suaves auriculares acolchados giratorios, disfrutarás de una experiencia de audición perfecta en cualquier lugar.
Monitorización tipo DJ
Azul
La acústica cerrada de estos audífonos Philips entregan una excelente aislación de ruido.
4.8
de 4
4
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
yeyodjj
08/03/2015
España
Increible!
Estos auriculares son increibles!, en relación calidad - precio son realmente incomparables con otros, los bajos se notan muy bien, y para la monitorización de pistas esta muy bien y para la sincronización y demás cumple su función, buenos cascos para el que sea DJ
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHL3000BL Headband headphones
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHL3000BL Headband headphones
azer
15/01/2016
France
Comprador verificado
ce produit possède de grandes qualités
Très bon rapport qualite prix. Le son est tres bien pour mon utilisation
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHL3000BL Headband headphones
Sí, recomiendo este producto
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marcy
06/11/2012
Deutschland
Schöne Kopfhörer
Sehr gutes Preis-Leistung verhältniss Sehen Super Aus
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHL3000BL Kopfhörer mit Bügel
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHL3000BL Kopfhörer mit Bügel