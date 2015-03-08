ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del embalaje
  • Imagen principal
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del embalaje
  • Imagen principal

Descatalogado

Auriculares con banda de sujeción

SHL3000BL/00

4.8

| (4) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

Sonido potente

Estos auriculares SHL3000 de Philips proporcionan un sonido y unos graves potentes. Diseñados con suaves auriculares acolchados giratorios, disfrutarás de una experiencia de audición perfecta en cualquier lugar.

Ver todos los beneficios

Auriculares con sistema de monitorización tipo DJ

Sonido potente

  • Monitorización tipo DJ

  • Azul

La acústica de tipo cerrado proporciona un buen aislamiento del sonido

La acústica cerrada de estos audífonos Philips entregan una excelente aislación de ruido.

Las almohadillas y la banda sujetadora ajustables se adaptan a la forma de la cabeza

Las almohadillas y la banda sujetadora ajustables se adaptan a la forma de la cabeza

Almohadillas suaves para sesiones de audición cómodas y prolongadas

Almohadillas suaves para sesiones de audición cómodas y prolongadas

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.8

de 4

4

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

08/03/2015

España

España

Increible!

Estos auriculares son increibles!, en relación calidad - precio son realmente incomparables con otros, los bajos se notan muy bien, y para la monitorización de pistas esta muy bien y para la sincronización y demás cumple su función, buenos cascos para el que sea DJ

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHL3000BL Headband headphones

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHL3000BL Headband headphones

15/01/2016

France

France

Comprador verificado

ce produit possède de grandes qualités

Très bon rapport qualite prix. Le son est tres bien pour mon utilisation

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHL3000BL Headband headphones

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHL3000BL Headband headphones

06/11/2012

Deutschland

Deutschland

Schöne Kopfhörer

Sehr gutes Preis-Leistung verhältniss Sehen Super Aus

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHL3000BL Kopfhörer mit Bügel

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHL3000BL Kopfhörer mit Bügel

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.