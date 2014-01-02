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Descatalogado
Sonido potente
Proporcionan un sonido y unos graves potentes gracias a la capacidad de manejo de potencia de 1000 mW y los controladores de neodimio de 32 mm. Diseñados con suaves auriculares acolchados giratorios, disfrutarás de una experiencia de audición perfecta en cualquier lugar.
Monitorización tipo DJ
Roja
La longitud de cable es ideal para colocar tu aparato de audio donde quieras.
4.7
de 4
3
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Kroket
02/01/2014
España
excelente
Calidad de sonido 100% y con un diseño brillante! Se adapta perfectamente y son muy comodos!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHL3000RD Headband headphones
Sí, recomiendo este producto
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nenni89
15/09/2012
Italia
cuffie da veri intenditori !!!
ciao ! ho comprato questa mattina le cuffie Philips, già conoscevo la qualita e la garanzia dei prodotti Philips. Le cuffie non hanno deluso le attese , infatti, audio perfetto per tutti gli stili di musica !!! Le consiglio a tutti perchè valgono molto di più rispetto al prezzo in commercio ;)
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHL3000RD Headband headphones
Sí, recomiendo este producto
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Margotte
04/12/2013
España
Es super cómodo y a la vez estético!!!
Me encanta su funcionalidad y comodidad, también el precio es bastante atractivo. Lo recomiendo!!!
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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