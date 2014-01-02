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Descatalogado

Auriculares con banda de sujeción

SHL3000RD/00

4.7

| (3) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

Sonido potente

Proporcionan un sonido y unos graves potentes gracias a la capacidad de manejo de potencia de 1000 mW y los controladores de neodimio de 32 mm. Diseñados con suaves auriculares acolchados giratorios, disfrutarás de una experiencia de audición perfecta en cualquier lugar.

Ver todos los beneficios

con sistema de monitorización tipo DJ

Sonido potente

  • Monitorización tipo DJ

  • Roja

Las almohadillas y la banda sujetadora ajustables se adaptan a la forma de la cabeza

Las almohadillas y la banda sujetadora ajustables se adaptan a la forma de la cabeza

Un cable de 1,2 m de longitud ideal para usar al aire libre

La longitud de cable es ideal para colocar tu aparato de audio donde quieras.

El controlador del altavoz de 32 mm proporciona potencia y un sonido dinámico

El controlador del altavoz de 32 mm proporciona potencia y un sonido dinámico

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.7

de 4

3

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

02/01/2014

España

España

excelente

Calidad de sonido 100% y con un diseño brillante! Se adapta perfectamente y son muy comodos!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHL3000RD Headband headphones

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHL3000RD Headband headphones

15/09/2012

Italia

Italia

cuffie da veri intenditori !!!

ciao ! ho comprato questa mattina le cuffie Philips, già conoscevo la qualita e la garanzia dei prodotti Philips. Le cuffie non hanno deluso le attese , infatti, audio perfetto per tutti gli stili di musica !!! Le consiglio a tutti perchè valgono molto di più rispetto al prezzo in commercio ;)

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHL3000RD Headband headphones

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04/12/2013

España

España

Es super cómodo y a la vez estético!!!

Me encanta su funcionalidad y comodidad, también el precio es bastante atractivo. Lo recomiendo!!!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHL3000RD Headband headphones

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