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Descatalogado

Auriculares con banda sujetadora

SHL3000WT/00

4

| (14) Reseñas | 85% ha recomendado este producto

Sonido potente

Estos audífonos Philips SHL3000WT/00 te ofrecen un poderoso sonido grave. Diseñado junto con almohadillas giratorias suaves y acolchadas, conseguirás una experiencia de audición perfecta en cualquier lugar.

Ver todos los beneficios

Con sistema de monitorización tipo DJ

Sonido potente

  • Sistema de monitorización tipo DJ

  • Blanco

Un cable de 1,2 m de longitud ideal para usar al aire libre

La longitud de cable es ideal para colocar tu aparato de audio donde quieras.

Totalmente plegables para transportarlos fácilmente

El controlador del altavoz de 32 mm proporciona potencia y un sonido dinámico

El controlador del altavoz de 32 mm proporciona potencia y un sonido dinámico

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 4

14

Reseñas

85%

ha recomendado este producto

2

14/01/2014

España

España

Excelentes

Sin duda, los mejore auriculares que he tenido jamás. Cómodos y ligeros y con un sonido espectacular.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHL3000WT Headband headphones

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHL3000WT Headband headphones

15/03/2018

Portugal

Portugal

Bom design e alta qualidade

Bom equipamento, design engraçado e som muito bom, de fácil uso e dá para todas as idades.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHL3000WT Headband headphones

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02/02/2025

United Kingdom

United Kingdom

Great headphones

very good and budget friendly. these are better than some headphones that are 5 times for expensive

Esta reseña se realizó para SHL3000WT Headband headphones

Fecha de uso 2024-10-02

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Fecha de uso 2024-10-02

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