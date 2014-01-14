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Descatalogado
Sonido potente
Estos audífonos Philips SHL3000WT/00 te ofrecen un poderoso sonido grave. Diseñado junto con almohadillas giratorias suaves y acolchadas, conseguirás una experiencia de audición perfecta en cualquier lugar.
Sistema de monitorización tipo DJ
Blanco
La longitud de cable es ideal para colocar tu aparato de audio donde quieras.
4.0
de 4
14
Reseñas
85%
ha recomendado este producto
michin
14/01/2014
España
Excelentes
Sin duda, los mejore auriculares que he tenido jamás. Cómodos y ligeros y con un sonido espectacular.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHL3000WT Headband headphones
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHL3000WT Headband headphones
Trankilo
15/03/2018
Portugal
Bom design e alta qualidade
Bom equipamento, design engraçado e som muito bom, de fácil uso e dá para todas as idades.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHL3000WT Headband headphones
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHL3000WT Headband headphones
YoCnmStar
02/02/2025
United Kingdom
Great headphones
very good and budget friendly. these are better than some headphones that are 5 times for expensive
Esta reseña se realizó para SHL3000WT Headband headphones
Fecha de uso 2024-10-02
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Fecha de uso 2024-10-02