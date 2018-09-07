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Descatalogado
SHL4405WT/00
cerrados con controladores de 32 mm
Supraurales
Almohadillas suaves
Diseño plegable
Controladores inclinados de alta potencia de 32 mm para un sonido nítido con bajos ricos y profundos.
El control remoto fácil de usar te permite reproducir o detener canciones y responder llamadas con solo pulsar un botón.
Almohadillas suaves y controladores inclinados ideales para una comodidad duradera.
3.0
de 4
2
Reseñas
ticu
07/09/2018
España
Producto perfecto
No soy muy dado a escribir reseñas pero lo hago más viendo la "perla" que ha dejado el usuario que solo ha puesto una estrella en la valoración. Dice que no carga... pero, ¿qué hay que cargar? si solo es enchufar al jack de auriculares y listo. En fin... A lo que vamos, los compré de rebote en una vacaciones por un precio ínfimo y aparte de salvarme las vacaciones me van fenomenal. Es un acierto que se puedan plegar para guardar en un bolso. Además plegados se estropean menos al transportarlos, es una posición más natural. Por lo que valen de sonido correcto y punto, mejor que muchos más caros y el botón y micro se lleva bien con mi iphone para poder hablar por teléfono o detener alguna canción. Para mi gusto, producto de 10.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHL4405WT Auriculares con micrófono
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHL4405WT Auriculares con micrófono
sdfasdfasdfasdfasdf
30/06/2018
España
nunca funciono
nuncafinciono, ni siquiera cargó, lo compre por el banco ICBC y no se hicieron cargo directo a la basura
Esta reseña se realizó para SHL4405WT Auriculares con micrófono
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