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  • Ultralivianos. Gran sonido.
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Descatalogado

Auriculares con micrófono

SHL4405WT/00

3
| (2) Reseñas
Ultralivianos. Gran sonido.
Increíblemente ligeros, con una potencia impresionante. Delgados y elegantes, los auriculares Philips Flite Ultrlite se diseñaron con el movimiento en mente. Ofrecen un sonido nítido y pueden plegarse por completo para proporcionar un transporte sencillo.
Ver todos los beneficios

Auriculares que desafían las leyes de la gravedad

Ultralivianos. Gran sonido.

  • cerrados con controladores de 32 mm

  • Supraurales

  • Almohadillas suaves

  • Diseño plegable

Controlador de parlante de alta potencia de 32 mm para un sonido nítido

Controlador de parlante de alta potencia de 32 mm para un sonido nítido

Controladores inclinados de alta potencia de 32 mm para un sonido nítido con bajos ricos y profundos.

Control remoto para llamadas manos libres y música

Control remoto para llamadas manos libres y música

El control remoto fácil de usar te permite reproducir o detener canciones y responder llamadas con solo pulsar un botón.

Almohadillas suaves para una comodidad duradera

Almohadillas suaves para una comodidad duradera

Almohadillas suaves y controladores inclinados ideales para una comodidad duradera.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.0

de 4

2

Reseñas

4
3
2

07/09/2018

España

España

Producto perfecto

No soy muy dado a escribir reseñas pero lo hago más viendo la "perla" que ha dejado el usuario que solo ha puesto una estrella en la valoración. Dice que no carga... pero, ¿qué hay que cargar? si solo es enchufar al jack de auriculares y listo. En fin... A lo que vamos, los compré de rebote en una vacaciones por un precio ínfimo y aparte de salvarme las vacaciones me van fenomenal. Es un acierto que se puedan plegar para guardar en un bolso. Además plegados se estropean menos al transportarlos, es una posición más natural. Por lo que valen de sonido correcto y punto, mejor que muchos más caros y el botón y micro se lleva bien con mi iphone para poder hablar por teléfono o detener alguna canción. Para mi gusto, producto de 10.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHL4405WT Auriculares con micrófono

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHL4405WT Auriculares con micrófono

30/06/2018

España

España

nunca funciono

nuncafinciono, ni siquiera cargó, lo compre por el banco ICBC y no se hicieron cargo directo a la basura

Esta reseña se realizó para SHL4405WT Auriculares con micrófono

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