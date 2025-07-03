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  • Por amor a la música
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Descatalogado

Auriculares

SHL5000/00

4.7
| (6) Reseñas | 100% ha recomendado este producto
Por amor a la música
Estos auriculares están diseñados para disfrutar de tu música dondequiera que vayas. Las suaves almohadillas te permiten continuar escuchando tus pistas favoritas, mientras que la magnífica calidad de sonido te ofrece una nueva experiencia de escucha.
Ver todos los beneficios

Dondequiera que vayas

Por amor a la música

  • Control. 32 mm, cerrado parte posterior

  • De diadema

  • Almohadillas suaves para las orejas

  • Auriculares plegables

Almohadillas suaves para los oídos, para que puedas seguir escuchando música tanto tiempo como quieras

Almohadillas de piel suave para los oídos, para que puedas seguir escuchando tus pistas favoritas.

La banda de sujeción ligera aumenta la comodidad y prolonga la duración

Banda de sujeción fabricada en material ligero

Auriculares plegables para un transporte y almacenamiento sencillos

Auriculares plegables para un transporte y almacenamiento sencillos

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.7

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6

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

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03/07/2025

Deutschland

Deutschland

Hält mindestens ein Jahrzehnt! :D

Ich bin begeister von diesen Kopfhörern! Mein Vater hatte sie mir damals geschenkt, weswegen ich auch ehrlich gesagt nicht mehr weiß, wie viel sie gekostet haben. Es kann jedoch nicht viel gewesen sein, denn ich erinnere mich noch daran, dass er nach dem Kauf ein weiteres Paar für mich besorgt hat, weil er die Soundqualität für den Preis erstaunlich gut fand. Das war glaub ich 2012! Ich bin mir allerdings nicht ganz sicher, weswegen ich mindestens 10 Jahre in den Titel geschrieben habe. Bis jetzt haben sie gut durchgehalten und klingen immer noch so wie am ersten Tag. Zwischen durch lagen sie auch mal in der Schublade, aber seit einem Jahr benutze ich sie inzwischen wieder fast Täglich. Ich finde die Qualität ist für die damalige Preisklasse echt gut und man merkt, dass sich Gedanken beim entwickeln der Kopfhörer gemacht wurde. Das Kunstleder ist seit zwei Jahren jedoch leider komplett abgefleddert, aber das ist nach 10 Jahren denk ich mal verkraftbar ¯\_(ツ)_/¯. Ich war eigentlich auf der Suche nach Ersatzpolstern, die zu den Kopfhörern passen könnten und habe dadurch fest gestellt, dass Philips sehr viele alte (Ich denke mal nicht alle, aber fast alle) Produkte noch auf deren website zum Vergleichen und für Spezifikationen zur Schau stellt. Ich find das super, das macht nicht jede Firma und das man sogar noch Bewertungen schreiben kann, wow! Naja ich wollte einfach nur mal meine Wertschätzung zu diesem Produkt teilen, weil sie mich schon seit einen Großteil meines Lebens begleitet haben.

Esta reseña se realizó para SHL5000 Kopfhörer mit Bügel

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14/04/2015

Deutschland

Deutschland

die, sonst keine

ich habe durch Zufall bei einem Elektrogeschäft diese Kopfhörer gefunden, diese waren auch reduziert. Zudem waren es für mich die einzigen Kopfhörer die mich in Ton & Bass überzeugen konnten. Mittlerweile habe ich diese Kopfhörer ein drittes Mal bestellt, da beim ersten mal die Katze die kaputt geknabbert hat und beim zweiten mal war unten ein Wackelkontakt so das nur eine Seite ging, aber wer sie so oft nutzt wie ich, da ist es auch kein wunder. Mittlerweile habe ich das Paar ein gutes Jahr und sie funktionieren immer noch. Ich liebe sie einfach weil der Ton und der Bass PERFEKT sind. Habe bisher noch keine anderen gefunden wo beides passte. Was mich jedoch etwas störte ist die Form (wirken etwas groß oberhalb bzw Bügel steht seitwärts vom Kopf ab) und beim zuuu langen tragen der leichte Schmerz auf den Ohren. aber ansonsten empfehlenswert. Wer aber für guten Preis traumhafte Qualität an Ton & Bass haben möchte, ist mit denen perfekt ausgestattet. Ich kaufe mir einen VOrrat von denen. Ich habe meine IMMER dabei

Sí, recomiendo este producto

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08/01/2014

Deutschland

Deutschland

absolute Lieblingskopfhörer

Diese Kopfhörer sind der Hamma. der Ton ist klasse so wie der Bass! Ich habe bisher keine besseren Kopfhörer gefunden die so perfekt waren! Meistens ist es ja so, das entweder der Bass nicht gut ist oder der Ton fade ist, aber hier stimmt einfach alles. Was mich jedoch stört ist das sie an beiden Seiten jeweils ein Kabel haben und der Bügel rechts & links etwas vom Kopf absteht. Aber das ist egal. ich liebe sie

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