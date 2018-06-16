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Descatalogado

Auric. de TV p/ interiores con cable

SHP1800/00

3.9

| (18) Reseñas | 87% ha recomendado este producto

Ultralivianos con más de 6 m de cable de televisión

Auriculares livianos para uso prolongado, con una extensión de cable de 6 m que te ofrece más libertad de movimiento para que puedas elegir dónde sentarte. Además, las rejillas de ventilación Bass Beat optimizan el sonido con graves más profundos.

Ver todos los beneficios

Auriculares para televisión

Ultralivianos con más de 6 m de cable de televisión

  • Supraurales

  • Plateado

Rejillas de vent. Bass Beat p/ circulación de aire para un mejor sonido

Las rejillas de ventilación Bass Beat permiten la circulación del aire para lograr un sonido mejor con graves profundos.

Soporte de sujeción liviano para más comodidad y mayor duración del producto

Soporte de sujeción fabricado con materiales livianos

Mayor comodidad para un uso más prolongado

Estos auriculares están diseñados anatómicamente para mayor comodidad por más tiempo.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.9

de 4

18

Reseñas

87%

ha recomendado este producto

1

16/06/2018

España

España

Ligeros, perfectos para ver tv en la cama

Otros modelos son grandes, estos son ligeros, son dificiles de encontrar. Hay otra marca que tambien los hace. Los uso en la cama y en el salon para no molestar. Le pongo almoadillas finas que compro baratas en aliexpres para no desgastar las que trae.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHP1800 Auric. de TV p/ interiores con cable

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30/11/2016

España

España

Auriculares SHP 1800/00

¡¡¡ Este producto es ideal para los fines que se usa!!!....ligero, eficaz, y con una comodidad extraordinaria, a la hora de ver la TV. a distancia

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHP1800 Auric. de TV p/ interiores con cable

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30/12/2017

France

France

UN SON EXTRAORDINAIRE

On m'a fait cadeau d'un casque audio Philips SHP 1800, je découvre un son en 3 D SUPER!!!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHP1800 Casque TV filaire d'intérieur

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Esta reseña se realizó para SHP1800 Casque TV filaire d'intérieur

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