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Descatalogado
Ultralivianos con más de 6 m de cable de televisión
Auriculares livianos para uso prolongado, con una extensión de cable de 6 m que te ofrece más libertad de movimiento para que puedas elegir dónde sentarte. Además, las rejillas de ventilación Bass Beat optimizan el sonido con graves más profundos.
Supraurales
Plateado
Las rejillas de ventilación Bass Beat permiten la circulación del aire para lograr un sonido mejor con graves profundos.
Soporte de sujeción fabricado con materiales livianos
Estos auriculares están diseñados anatómicamente para mayor comodidad por más tiempo.
3.9
de 4
18
Reseñas
87%
ha recomendado este producto
Rody18
16/06/2018
España
Ligeros, perfectos para ver tv en la cama
Otros modelos son grandes, estos son ligeros, son dificiles de encontrar. Hay otra marca que tambien los hace. Los uso en la cama y en el salon para no molestar. Le pongo almoadillas finas que compro baratas en aliexpres para no desgastar las que trae.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHP1800 Auric. de TV p/ interiores con cable
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHP1800 Auric. de TV p/ interiores con cable
LEGORBURO
30/11/2016
España
Auriculares SHP 1800/00
¡¡¡ Este producto es ideal para los fines que se usa!!!....ligero, eficaz, y con una comodidad extraordinaria, a la hora de ver la TV. a distancia
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHP1800 Auric. de TV p/ interiores con cable
Sí, recomiendo este producto
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Naitie
30/12/2017
France
UN SON EXTRAORDINAIRE
On m'a fait cadeau d'un casque audio Philips SHP 1800, je découvre un son en 3 D SUPER!!!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHP1800 Casque TV filaire d'intérieur
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHP1800 Casque TV filaire d'intérieur