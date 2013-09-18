Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Política de devolución de 30 días
Descatalogado
Comodidad excepcional y completamente ajustables
Auriculares ligeros de tamaño natural con banda de sujeción completamente ajustable y almohadillas que proporcionan un ajuste excelente y una escucha cómoda
Controladores de 40 mm, abiertos post.
Supraaural
Los auriculares de tamaño natural de estos auriculares de Philips cubren toda la oreja para conseguir una mejor calidad de sonido, y además proporcionan espacio para un controlador más grande y de mayor rendimiento.
La forma especial y los lujosos materiales utilizados para las almohadillas garantizan una perfecta adaptación de estos auriculares Philips para lograr la máxima comodidad. También evitan las fugas de audio y mejoran el rendimiento de graves. Las almohadillas están diseñadas de tal forma que se acoplan perfectamente a la zona alrededor de la oreja.
La longitud de cable ideal para permitirte mayor libertad de movimientos y permitirte decidir dónde quieres colocar tu aparato de audio.
Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos
4.3
de 4
23
Reseñas
84%
ha recomendado este producto
ReyArturo
18/09/2013
España
Perfectos
Recomiendo altamente este producto, me a gustado bastante, buena calidad de audio. Son perfectos.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHP2000 Auriculares estéreo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHP2000 Auriculares estéreo
aurobindo1967
17/04/2013
España
Buenos teniendo en cuenta su précio
Este modelo lleva muchos años en el mercado; son los sbc hp-200 que ahora son los shp2000.Tengo ambos el primero lo compré en el 2003,y siguen funcionando.El shp2000 lo compré en el 2013,he hecho comparaciones y el sonido no se ha degradado pasados 10 años.Estos cascos puede que no sean los mas vistosos o bonitos,pero suenan bien y son asequibles.Saludos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHP2000 Auriculares estéreo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHP2000 Auriculares estéreo
SoundMaster
17/05/2017
United Kingdom
Perfect
My favourite headphones are Philips SPH 2000 and SPH 2500. First one is coloured black and have 2m cable. Second have 6m cable with volume regulation. SPH 2500 is coloured silver. Otherwise they are the same. Both have amazing frequency response when it is critical: Highs and Lows. That is the reason why even bad audio source can sound great trough this headphones. Wearing on head is pleasant and without fatique. And special advantage is very affordable price.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHP2000 Stereo Headphones
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHP2000 Stereo Headphones