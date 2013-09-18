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Descatalogado

Auriculares estéreo

SHP2000/00

4.3

| (23) Reseñas | 84% ha recomendado este producto

Comodidad excepcional y completamente ajustables

Auriculares ligeros de tamaño natural con banda de sujeción completamente ajustable y almohadillas que proporcionan un ajuste excelente y una escucha cómoda

Ver todos los beneficios

Para música, ordenador y televisor

Comodidad excepcional y completamente ajustables

  • Controladores de 40 mm, abiertos post.

  • Supraaural

Cubre toda la oreja para optimizar la calidad del sonido

Los auriculares de tamaño natural de estos auriculares de Philips cubren toda la oreja para conseguir una mejor calidad de sonido, y además proporcionan espacio para un controlador más grande y de mayor rendimiento.

Las almohadillas para las orejas mejoran el confort y la respuesta de graves

La forma especial y los lujosos materiales utilizados para las almohadillas garantizan una perfecta adaptación de estos auriculares Philips para lograr la máxima comodidad. También evitan las fugas de audio y mejoran el rendimiento de graves. Las almohadillas están diseñadas de tal forma que se acoplan perfectamente a la zona alrededor de la oreja.

Un cable de 2 m que te permite guardar el reproductor en el bolso

La longitud de cable ideal para permitirte mayor libertad de movimientos y permitirte decidir dónde quieres colocar tu aparato de audio.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 4

23

Reseñas

84%

ha recomendado este producto

1

18/09/2013

España

España

Perfectos

Recomiendo altamente este producto, me a gustado bastante, buena calidad de audio. Son perfectos.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHP2000 Auriculares estéreo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHP2000 Auriculares estéreo

17/04/2013

España

España

Buenos teniendo en cuenta su précio

Este modelo lleva muchos años en el mercado; son los sbc hp-200 que ahora son los shp2000.Tengo ambos el primero lo compré en el 2003,y siguen funcionando.El shp2000 lo compré en el 2013,he hecho comparaciones y el sonido no se ha degradado pasados 10 años.Estos cascos puede que no sean los mas vistosos o bonitos,pero suenan bien y son asequibles.Saludos

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Esta reseña se realizó para SHP2000 Auriculares estéreo

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Esta reseña se realizó para SHP2000 Auriculares estéreo

17/05/2017

United Kingdom

United Kingdom

Perfect

My favourite headphones are Philips SPH 2000 and SPH 2500. First one is coloured black and have 2m cable. Second have 6m cable with volume regulation. SPH 2500 is coloured silver. Otherwise they are the same. Both have amazing frequency response when it is critical: Highs and Lows. That is the reason why even bad audio source can sound great trough this headphones. Wearing on head is pleasant and without fatique. And special advantage is very affordable price.

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Esta reseña se realizó para SHP2000 Stereo Headphones

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Esta reseña se realizó para SHP2000 Stereo Headphones

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