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Descatalogado
SHP2500/00
Control de volumen en el cable
Supraurales
Los auriculares de tamaño natural de estos auriculares de Philips cubren toda la oreja para conseguir una mejor calidad de sonido, y además proporcionan espacio para un controlador más grande y de mayor rendimiento.
La forma especial y los lujosos materiales utilizados para las almohadillas garantizan una perfecta adaptación de estos auriculares Philips para lograr la máxima comodidad. También evitan las fugas de audio y mejoran el rendimiento de graves. Las almohadillas están diseñadas de tal forma que se acoplan perfectamente a la zona alrededor de la oreja.
Cable extra largo de 6 m para conectar los auriculares al televisor o a cualquier equipo de audio.
3.3
de 4
41
Reseñas
TXESMI
17/09/2021
España
RECOMENDABLE
Muy buena relación calidad precio. Muy buen sonido.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHP2500 Auriculares para TV
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHP2500 Auriculares para TV
Javier100
26/07/2019
España
Muy buna calidad de sonido lo utilizo para tv y pc y fenomenal
Muy buenos auriculares con la mejor calidad de sonido muy asequible se compatibiliza con muchos dispositivos.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHP2500 Auriculares para TV
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHP2500 Auriculares para TV
ToyCollector
16/07/2025
United Kingdom
Very Great
I like it!, but im not buyed to Philips Store Im from Lithuania
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHP2500 TV headphones
Sí, recomiendo este producto
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