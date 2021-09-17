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Descatalogado

Auriculares para TV

SHP2500/00

3.3
| (41) Reseñas
Auriculares estéreo para TV
Auriculares grandes con reflector acústico y óptimo rendimiento de graves para que vivas el mejor entretenimiento con tu TV y sistema Hi-Fi.
Ver todos los beneficios

Para televisión

Auriculares estéreo para TV

  • Control de volumen en el cable

  • Supraurales

Cubre toda la oreja para optimizar la calidad del sonido

Los auriculares de tamaño natural de estos auriculares de Philips cubren toda la oreja para conseguir una mejor calidad de sonido, y además proporcionan espacio para un controlador más grande y de mayor rendimiento.

Las almohadillas para las orejas mejoran el confort y la respuesta de graves

La forma especial y los lujosos materiales utilizados para las almohadillas garantizan una perfecta adaptación de estos auriculares Philips para lograr la máxima comodidad. También evitan las fugas de audio y mejoran el rendimiento de graves. Las almohadillas están diseñadas de tal forma que se acoplan perfectamente a la zona alrededor de la oreja.

El largo ideal para ver televisión a distancia

Cable extra largo de 6 m para conectar los auriculares al televisor o a cualquier equipo de audio.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.3

de 4

41

Reseñas

17/09/2021

España

España

RECOMENDABLE

Muy buena relación calidad precio. Muy buen sonido.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHP2500 Auriculares para TV

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHP2500 Auriculares para TV

26/07/2019

España

España

Muy buna calidad de sonido lo utilizo para tv y pc y fenomenal

Muy buenos auriculares con la mejor calidad de sonido muy asequible se compatibiliza con muchos dispositivos.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHP2500 Auriculares para TV

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHP2500 Auriculares para TV

16/07/2025

United Kingdom

United Kingdom

Very Great

I like it!, but im not buyed to Philips Store Im from Lithuania

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHP2500 TV headphones

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHP2500 TV headphones

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