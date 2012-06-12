ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del embalaje
  • Imagen principal
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del embalaje
  • Imagen principal

Descatalogado

Auriculares estéreo

SHP2700/00

4.4

| (5) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

Salida de sonido potente

Auriculares de tamaño natural con controladores de altavoz robustos que ofrecen un potente rendimiento acústico

Ver todos los beneficios

Para música, ordenador, MP3 y CD

Salida de sonido potente

  • Claridad de rango medio

Muy cómodos de llevar para que puedas pasar horas escuchando música

Las almohadillas de terciopelo suave y las orejeras ergonómicas mejoran el confort durante audiciones prolongadas.

Cubre toda la oreja para optimizar la calidad del sonido

Los auriculares de tamaño natural de estos auriculares de Philips cubren toda la oreja para conseguir una mejor calidad de sonido, y además proporcionan espacio para un controlador más grande y de mayor rendimiento.

Oye lo que hay a tu alrededor mientras escuchas la música de tus auriculares DJ

Auricular reversible para oír a través de un oído

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.4

de 4

5

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

12/06/2012

Nederland

Nederland

Geweldig geluid

Deze hoofdtelefoon heeft een geweldig warm BASS-geluid waardoor elke muziek prachtig klinkt.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHP2700 Stereo Headphones

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHP2700 Stereo Headphones

22/03/2012

Nederland

Nederland

Fantastisch product!

Ik speel Jazz gitaar met een effectenbank en koptelefoon. Ik heb diversen koptelefoons van diverse merken geprobeerd, en deze betaalbare koptelefoon van Philips heeft verreweg het beste warme bass geluid. Met andere koptelefoons klinkt alles heel "blikkerig", maar met de Shp2700...heerlijk gewoon!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHP2700 Stereo Headphones

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHP2700 Stereo Headphones

23/12/2021

Deutschland

Deutschland

Ich liebe diese Kopfhörer!

Der Kauf war nur Zufall, denn nachdem mich die JBL-Kopfhörer dermaßen verärgert haben, nahm ich die SHP2700 in Besitz. Der Klang ist richtig prima, warme Tiefen, klare Mitten, angenehme Höhen für meine JBL-gepeinigten Ohren. Dazu echt robust und angenehm zu tragen. Das Ohr wird gut umschlossen, Umgebungsgeräusche nehme ich fast nicht wahr. Das Kabel ist mit 3 m völlig okay und zudem sehr stabil (tatsächlich!). Ein Stern Abzug gibt es für die schwer ab- und aufziehbaren Ohrpads. Wenn man diese nach dem waschen wieder aufziehen will, wird es knifflig. Hir wäre eine andere Lösung hilfreich. Klare Empfehlung dennoch!

Ventajas

Sehr gute Verarbeitung, robust, super Klangfarbe

Contras

Ersatz-Ohrpads zu teuer, schwer montierbar

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHP2700 Stereokopfhörer

Fecha de uso 2020-12-23

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHP2700 Stereokopfhörer

Fecha de uso 2020-12-23

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.