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Descatalogado
Sonido potente, comodidad superior
Unos de los mejores auriculares gracias a los sensacionales graves. Con 60 rejillas de ventilación en cada auricular para facilitar el movimiento del aire para los graves y almohadillas de terciopelo suave para garantizar el ajuste; este par es perfecto para disfrutar de música magnífica.
4.4
de 4
5
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Jonathan
12/06/2012
Nederland
Geweldig geluid
Deze hoofdtelefoon heeft een geweldig warm BASS-geluid waardoor elke muziek prachtig klinkt.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHP2700 Stereo Headphones
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHP2700 Stereo Headphones
GreatManaTree
22/03/2012
Nederland
Fantastisch product!
Ik speel Jazz gitaar met een effectenbank en koptelefoon. Ik heb diversen koptelefoons van diverse merken geprobeerd, en deze betaalbare koptelefoon van Philips heeft verreweg het beste warme bass geluid. Met andere koptelefoons klinkt alles heel "blikkerig", maar met de Shp2700...heerlijk gewoon!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHP2700 Stereo Headphones
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHP2700 Stereo Headphones
Lewwi
23/12/2021
Deutschland
Ich liebe diese Kopfhörer!
Der Kauf war nur Zufall, denn nachdem mich die JBL-Kopfhörer dermaßen verärgert haben, nahm ich die SHP2700 in Besitz. Der Klang ist richtig prima, warme Tiefen, klare Mitten, angenehme Höhen für meine JBL-gepeinigten Ohren. Dazu echt robust und angenehm zu tragen. Das Ohr wird gut umschlossen, Umgebungsgeräusche nehme ich fast nicht wahr. Das Kabel ist mit 3 m völlig okay und zudem sehr stabil (tatsächlich!). Ein Stern Abzug gibt es für die schwer ab- und aufziehbaren Ohrpads. Wenn man diese nach dem waschen wieder aufziehen will, wird es knifflig. Hir wäre eine andere Lösung hilfreich. Klare Empfehlung dennoch!
Ventajas
Sehr gute Verarbeitung, robust, super Klangfarbe
Contras
Ersatz-Ohrpads zu teuer, schwer montierbar
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHP2700 Stereokopfhörer
Fecha de uso 2020-12-23
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHP2700 Stereokopfhörer
Fecha de uso 2020-12-23