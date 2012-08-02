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Descatalogado
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Estos auriculares estéreo combinan potencia y poco peso, lo que te proporciona un sonido excelente y el máximo confort para uso en interiores y exteriores.
Para interiores y exteriores
La forma especial y los lujosos materiales utilizados para las almohadillas garantizan una perfecta adaptación de estos auriculares Philips para lograr la máxima comodidad. También evitan las fugas de audio y mejoran el rendimiento de graves. Las almohadillas están diseñadas de tal forma que se acoplan perfectamente a la zona alrededor de la oreja.
Los materiales duraderos y ligeros de alta calidad de estos auriculares de Philips mejoran la comodidad para llevarlos durante mucho tiempo.
El cable está conectado sólo a un extremo, reduciendo considerablemente el riesgo de enredos. Además, podrás enrollar más fácilmente el cable para guardarlo.
4.8
de 4
4
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Giandano
02/08/2012
Italia
Una cuffia eccellente
Performance audio notevolissime. Possiedo cuffie ben più blasonate (Beyerdynamic dt880, Shure, Sennheiser...). Certo non le eguaglia, ma questa Philips si permette di suonare davvero bene e costa un'inezia. Ottima per fare i primi passi nel bel suono in cuffia. E' una cuffia da interno, dimenticate di poterla usare in treno, aereo o metropolitana.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHP5401 Stereo Headphones
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Esta reseña se realizó para SHP5401 Stereo Headphones
gerbesdo
05/01/2012
Nederland
goed zittend licht van gewicht hoofdtelefoon
voor deze prijs uitstekende prestaties van philips,afgewaardeerd met de hoogst aantal bereikbare sterren.
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20/12/2011
Nederland
Sí, recomiendo este producto
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