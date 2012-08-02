ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

  • Imagen solo del producto
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del embalaje
  • Imagen solo del producto
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del embalaje

Descatalogado

Auriculares estéreo

SHP5401/00

4.8

| (4) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

En casa o en cualquier otro sitio

Estos auriculares estéreo combinan potencia y poco peso, lo que te proporciona un sonido excelente y el máximo confort para uso en interiores y exteriores.

Ver todos los beneficios

En casa o en cualquier otro sitio

  • Para interiores y exteriores

Las almohadillas para las orejas mejoran el confort y la respuesta de graves

La forma especial y los lujosos materiales utilizados para las almohadillas garantizan una perfecta adaptación de estos auriculares Philips para lograr la máxima comodidad. También evitan las fugas de audio y mejoran el rendimiento de graves. Las almohadillas están diseñadas de tal forma que se acoplan perfectamente a la zona alrededor de la oreja.

Diseño ligero que mejora la comodidad en usos prolongados.

Los materiales duraderos y ligeros de alta calidad de estos auriculares de Philips mejoran la comodidad para llevarlos durante mucho tiempo.

El cable unilateral evita enredos en el cable y ofrece mayor comodidad

El cable está conectado sólo a un extremo, reduciendo considerablemente el riesgo de enredos. Además, podrás enrollar más fácilmente el cable para guardarlo.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.8

de 4

4

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

02/08/2012

Italia

Italia

Una cuffia eccellente

Performance audio notevolissime. Possiedo cuffie ben più blasonate (Beyerdynamic dt880, Shure, Sennheiser...). Certo non le eguaglia, ma questa Philips si permette di suonare davvero bene e costa un'inezia. Ottima per fare i primi passi nel bel suono in cuffia. E' una cuffia da interno, dimenticate di poterla usare in treno, aereo o metropolitana.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHP5401 Stereo Headphones

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHP5401 Stereo Headphones

05/01/2012

Nederland

Nederland

goed zittend licht van gewicht hoofdtelefoon

voor deze prijs uitstekende prestaties van philips,afgewaardeerd met de hoogst aantal bereikbare sterren.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHP5401 Stereo Headphones

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHP5401 Stereo Headphones

20/12/2011

Nederland

Nederland

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHP5401 Stereo Headphones

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHP5401 Stereo Headphones

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.