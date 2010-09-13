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Descatalogado
SHQ1007/28
Resistentes a la transpiración
Estos auriculares fueron diseñados para deportistas, porque están fabricados con materiales resistentes al agua y agentes antibacteriales. Además, el largo del cable se regula para que puedas usarlos con un brazalete deportivo o como más te guste.
El micrófono y el controlador súper elegantes te permiten hablar, escuchar y controlar tu iPod/iPhone/iPad de forma remota.
Diseñados con un sellado resistente al agua que protege a los auriculares de los daños provocados por el sudor
El cable de 60 cm es ideal para usar con un brazalete deportivo y si necesitás un cable más largo, podés extenderlo otros 60 cm más.
Opiniones