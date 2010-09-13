ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

  • Fotografía con detalles del producto
  • Imagen principal
  • Fotografía con detalles del producto
  • Imagen principal

Descatalogado

Auriculares deportivos intrauditivos

SHQ1007/28

Resistentes a la transpiración

Estos auriculares fueron diseñados para deportistas, porque están fabricados con materiales resistentes al agua y agentes antibacteriales. Además, el largo del cable se regula para que puedas usarlos con un brazalete deportivo o como más te guste.

Ver todos los beneficios

con control remoto y micrófono para iPhone

Resistentes a la transpiración

Micrófono y control de música

El micrófono y el controlador súper elegantes te permiten hablar, escuchar y controlar tu iPod/iPhone/iPad de forma remota.

Resisten sudor

Resisten sudor

Diseñados con un sellado resistente al agua que protege a los auriculares de los daños provocados por el sudor

Longitud de cable regulable

El cable de 60 cm es ideal para usar con un brazalete deportivo y si necesitás un cable más largo, podés extenderlo otros 60 cm más.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.