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Descatalogado
SHQ1400LF/00
Ideales para uso en el exterior
Lavable
Resistentes al agua y el sudor
Auricular
Personaliza tu ajuste. Elige entre los diseños con gancho para la oreja, aletas o auriculares para que se mantengan firmes sobre las orejas mientras no dejas de moverte.
Disfruta de un sonido de calidad que no bloquea el mundo que te rodea. El diseño acústico abierto deja entrar el sonido ambiental, para que puedas seguir atento a tu entorno y te mantengas más seguro mientras haces ejercicio al aire libre.
Diseñado para aportar una gran durabilidad y resistencia. Este cable reforzado con Kevlar está protegido frente a los rasguños y las roturas, y puede soportar condiciones extremas.
2.3
de 4
8
Reseñas
Zorgenor
18/02/2018
Suisse
Excellent son et ergonomique
J'ai acheté ces écouteurs par hasard, et je n'en suis pas déçu, la qualité Philipps au juste prix. Je cours environ 25 km par semaine, par tout les temps, y compris l'hiver, et les 2 embouts me permettent d'ajuster les écouteurs en fonction du fait que je porte une casquette ou un bonnet. Je trouve le son suffisamment bon avec un bon niveau de performance sur les aigus et les basses. Le fil est assez long et résiste bien aux intempéries. Ne manque plus qu'une version bluetooth.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ1400CL Casque Sport
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ1400CL Casque Sport
Mogger
28/02/2020
Deutschland
Leichter Sportkopfhöhrer mit einem Nachteil...
Der Kopfhöhrer ist super, auch wenn die "drei Tragevarianten" sich auf eine einzige reduzieren lassen. Mit den mittleren Stöpseln passt das Produkt ideal, ruckelt nicht und macht super Musik. Gleichzeitig bleiben die Umgebungsgeräusche hörbar, so dass man nicht beim Joggen überfahren wird... Ein kleiner Wehrmutstropfen ist, dass man (wie bei allen Philips Kopfhörern) die Ohrstöpsel nicht nachkaufen kann. Ich habe einen beim rausziehen aus der Tasche verloren und kann daher den Kopfhörer jetzt nicht mehr nutzen. Hier könnte im Sinne der Nachhaltigkeit nachgebessert werden.
Ventajas
leicht, guter Klang, passgenau
Contras
Ohrstöpsel können nicht nachgekauft werden
Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ1400CL Sportkopfhörer
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MBDA
12/03/2018
France
Efficace et pratique
Écouteurs pratique pour faire du sport, 3 embouts en caoutchouc différents. Le son n’est pas exceptionnel mais largement satisfesant. Bon rapport qualité prix.
Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ1400CL Casque Sport
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