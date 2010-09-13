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Descatalogado
SHQ3007/28
Resistentes a la transpiración y lavables
Estos auriculares fueron diseñados para deportistas, porque están fabricados con materiales resistentes al agua y agentes antibacteriales. Además, el largo del cable se regula para que puedas usarlos con un brazalete deportivo o como más te guste.
El micrófono y el controlador súper elegantes te permiten hablar, escuchar y controlar tu iPod/iPhone/iPad de forma remota.
La longitud de cable es ideal para colocar tu aparato de audio donde quieras.
Acústica perfectamente ecualizada para mejorar tu experiencia deportiva; el combustible que necesitas durante tus sesiones de ejercicio
Opiniones