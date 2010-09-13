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Descatalogado

Auriculares deportivos con soporte para las orejas

SHQ3007/28

Resistentes a la transpiración y lavables

Estos auriculares fueron diseñados para deportistas, porque están fabricados con materiales resistentes al agua y agentes antibacteriales. Además, el largo del cable se regula para que puedas usarlos con un brazalete deportivo o como más te guste.

Ver todos los beneficios

Con control remoto para iPhone y cable regulable

Resistentes a la transpiración y lavables

Micrófono y control de música

El micrófono y el controlador súper elegantes te permiten hablar, escuchar y controlar tu iPod/iPhone/iPad de forma remota.

Un cable de 1,2 m de longitud ideal para usar al aire libre

La longitud de cable es ideal para colocar tu aparato de audio donde quieras.

Sonido estéreo con graves potentes, el combustible que necesitas durante tus sesiones de ejercicio

Acústica perfectamente ecualizada para mejorar tu experiencia deportiva; el combustible que necesitas durante tus sesiones de ejercicio

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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