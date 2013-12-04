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Descatalogado
Adaptados al deporte
Con gancho de oreja ajustable, los auriculares SHQ3200, ligeros y resistentes al sudor te permiten centrarte en el ejercicio que estás practicando, sin perder la motivación. Si no fuera por el asombroso sonido que te hará seguir, apenas notarás que los llevas.
ActionFit
Gancho de oreja
Blanco
Tus audífonos ActionFit están diseñados especialmente para ofrecer durabilidad y fuerza. Su cable cubierto con Kevlar está bien protegido contra desgarres y rupturas y puede soportar condiciones de clima y ejercicios extremos.
No hay nada mejor que bailar a tu ritmo mientras hacés ejercicio. Con los audífonos ActionFit, tus movimientos tienen la energía de los sonidos graves excelentemente profundos y dinámicos que impulsarán cualquier rutina llevándote a otro nivel.
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4.0
de 4
1
Reseña
100%
ha recomendado este producto
martikads
04/12/2013
España
comodidad
comodidad para correr, tiene un diseño bonito y se oye perfectamente
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ3200WT Auriculares deport., gancho para oreja
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ3200WT Auriculares deport., gancho para oreja