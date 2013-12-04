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Descatalogado

ActionFitAuriculares deport., gancho para oreja

SHQ3200WT/10

4

| (1) Reseña | 100% ha recomendado este producto

Adaptados al deporte

Con gancho de oreja ajustable, los auriculares SHQ3200, ligeros y resistentes al sudor te permiten centrarte en el ejercicio que estás practicando, sin perder la motivación. Si no fuera por el asombroso sonido que te hará seguir, apenas notarás que los llevas.

Ver todos los beneficios

Con gancho de oreja ajustable para un ajuste seguro

Adaptados al deporte

  • ActionFit

  • Gancho de oreja

  • Blanco

Cable reforzado Kevlar para una máxima durabilidad

Cable reforzado Kevlar para una máxima durabilidad

Tus audífonos ActionFit están diseñados especialmente para ofrecer durabilidad y fuerza. Su cable cubierto con Kevlar está bien protegido contra desgarres y rupturas y puede soportar condiciones de clima y ejercicios extremos.

3 opciones de tamaño de almohadilla para un ajuste óptimo

3 opciones de tamaño de almohadilla para un ajuste óptimo

Graves potentes para aumentar la motivación

Graves potentes para aumentar la motivación

No hay nada mejor que bailar a tu ritmo mientras hacés ejercicio. Con los audífonos ActionFit, tus movimientos tienen la energía de los sonidos graves excelentemente profundos y dinámicos que impulsarán cualquier rutina llevándote a otro nivel.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 4

1

Reseña

100%

ha recomendado este producto

5
3
2
1

04/12/2013

España

España

comodidad

comodidad para correr, tiene un diseño bonito y se oye perfectamente

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ3200WT Auriculares deport., gancho para oreja

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ3200WT Auriculares deport., gancho para oreja

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