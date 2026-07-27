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Descatalogado

ActionFitAuriculares deportivos

SHQ3400LF/00

SUPERA TUS LÍMITES
Los auriculares Philips Actionfit NoLimits te ayudan a mantener la concentración y la motivación cuando más lo necesitas. Con un gancho de oreja ajustable y un diseño ligero y resistente al sudor, puedes disfrutar del sonido de tus auriculares, tan intenso como tus entrenamientos.
Ver todos los beneficios

Auriculares deportivos con gancho de oreja ajustable

SUPERA TUS LÍMITES

  • Ideales para uso en interiores

  • Resistentes al agua y el sudor

  • gancho de oreja

3 tamaños de almohadillas para un ajuste óptimo

3 tamaños de almohadillas para un ajuste óptimo

Incluyen 3 pares de almohadillas de diferentes tamaños, para que disfrutes del mejor ajuste posible.

Gancho para la oreja ajustable patentado para un ajuste personalizado

Gancho para la oreja ajustable patentado para un ajuste personalizado

Con su gancho para la oreja ajustable patentado, los auriculares ActionFit garantizan un ajuste que resulta seguro y cómodo. Solo tienes que engancharte los auriculares en las orejas y deslizar el gancho ajustable arriba o abajo para ajustarlos perfectamente a tus orejas. Ya estás listo para dominar cualquier ejercicio o terreno y los auriculares se quedarán siempre en su sitio.

Cable reforzado con Kevlar® para una durabilidad definitiva

Cable reforzado con Kevlar® para una durabilidad definitiva

Los auriculares ActionFit están diseñados para ofrecer durabilidad y resistencia. Su cable reforzado Kevlar está bien protegido contra los rasguños y roturas, y puede soportar ambientes y entrenamientos extremos.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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