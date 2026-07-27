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Descatalogado
SHQ3400LF/00
Ideales para uso en interiores
Resistentes al agua y el sudor
gancho de oreja
Incluyen 3 pares de almohadillas de diferentes tamaños, para que disfrutes del mejor ajuste posible.
Con su gancho para la oreja ajustable patentado, los auriculares ActionFit garantizan un ajuste que resulta seguro y cómodo. Solo tienes que engancharte los auriculares en las orejas y deslizar el gancho ajustable arriba o abajo para ajustarlos perfectamente a tus orejas. Ya estás listo para dominar cualquier ejercicio o terreno y los auriculares se quedarán siempre en su sitio.
Los auriculares ActionFit están diseñados para ofrecer durabilidad y resistencia. Su cable reforzado Kevlar está bien protegido contra los rasguños y roturas, y puede soportar ambientes y entrenamientos extremos.
Opiniones