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Descatalogado

Auriculares deportivos

SHQ4300LF/00

4.3

| (10) Reseñas | 90% ha recomendado este producto

Disfruta de la libertad. No te detengas ante nada

Los auriculares Actionfit SHQ4300, ligeros como una pluma, están diseñados con goma ultraligera, flexible y resistente al sudor, lo que garantiza un ajuste perfecto que querrás seguir disfrutando incluso después de hacer ejercicio. Además, el asombroso sonido con graves profundos te hace mantener la motivación en todo momento.

Ver todos los beneficios

Fijación segura y ligereza

Disfruta de la libertad. No te detengas ante nada

  • Contr. 8,6 mm, cerrados parte posterior

  • Banda para el cuello

Diseño ultraligero de 11,4 g para la máxima comodidad*

Diseño ultraligero de 11,4 g para la máxima comodidad*

Con un peso de solo 11,4 g, estos auriculares deportivos ActionFit son tan ligeros y cómodos que olvidarás que los llevas puestos. Son perfectos para recorrer esos últimos y difíciles kilómetros.

3 tamaños de almohadillas para un ajuste óptimo

3 tamaños de almohadillas para un ajuste óptimo

Clip para cables incluido para un entrenamiento sin enredos

Clip para cables incluido para un entrenamiento sin enredos

Los auriculares ActionFit incluyen un clip para cables que quita los cables de en medio mientras te esfuerzas al máximo.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 4

10

Reseñas

90%

ha recomendado este producto

3
2

01/06/2018

United Kingdom

United Kingdom

Awesome Headphones

Owned it for years now, and am always in a search for headphones and music stuff, but this one has been the best fit for me over the years...brilliant design and super freakin light weight and voice excellence and no voice leak at al....BRILLIANT Headphones. (I just need Philips to make me a wireless one, that's all i need nowadays)

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHQ4300LF Sports headphones

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Esta reseña se realizó para SHQ4300LF Sports headphones

24/04/2017

Deutschland

Deutschland

Ein Muss für jeden Sportler der es satt hat sich mehr mit rausfallenden Kopfhörer als mit Sport beschäftigen

Sehr gute kopfhörer! Die Qualität ist sehr gut zu hören und zu sehen. Ich habe nichts auszusetzen, man braucht auch kein Mikrofon denn telefonieren lenkt nur ab.Ein regler zum steuern ist unnötig da es Gewicht mit sich bringt.Die besten kopfhörer seit langem!

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Esta reseña se realizó para SHQ4300LF Sportkopfhörer

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14/10/2015

France

France

Comprador verificado

super produit, ne bouge pas!

tiens parfaitement lors de la course à pied! design très sympa et le fluo sécurise! 3 embouts inter changeable suivant vos oreilles.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHQ4300LF Sports headphones

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